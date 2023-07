Brugs dolfinarium mag openblijven tot minstens 2037, op één voorwaarde: “Blij dat er eindelijk duidelijkheid is”

Er komt een verbod op dolfinaria in Vlaanderen. In theorie dan toch, want tegelijk besliste minister Weyts dat het enige Vlaamse dolfinarium “tijdelijk” een uitzondering op de regel krijgt. In de praktijk mag Boudewijn Seapark dus gewoon openblijven, op voorwaarde dat het tegen 1 januari 2027 een buitenbassin voor zijn zeven dolfijnen realiseert. Tien jaar later, in 2037, volgt een nieuwe evaluatie.

Weyts’ partijgenoot Maaike De Vreese (N-VA), Vlaams volksvertegenwoordiger en lijsttrekker voor N-VA in Brugge, noemt de beslissing een “compromis tussen dierenwelzijn en perspectief voor het dolfinarium Brugge”. Eerder werd het plan om de nog zeven resterende dolfijnen te verhuizen naar een reservaat in een Griekse baai, als voorlopig onhaalbaar bestempeld. “We willen in Vlaanderen eigenlijk geen dolfijnen meer in gevangenschap. Het zijn hyperintelligente en zeer gevoelige dieren. In het wild hebben ze een enorm groot leefgebied nodig. Maar het is ook zo dat er op dit moment geen enkele alternatieve huisvesting is voor die beestjes.”

Tien jaar oud plan

Boudewijn Seapark, dat na de dood van een jonge dolfijn eerder dit jaar opnieuw onder vuur lag, reageert opgelucht. “We zijn blij dat er eindelijk duidelijkheid is, want daar hebben we lang op moeten wachten”, zegt directeur Lars van den Ham.

Dat het pretpark nu moet investeren in een buitenbassin, komt ook niet als een verrassing. Tien jaar geleden werd die maatregel, die het dierenwelzijn moet verhogen, al op tafel gelegd. “Samen met een aantal andere maatregelen rond waterkwaliteit en een uitbreiding van het educatief programma, die we ondertussen al hebben uitgevoerd. Maar voor we miljoenen gingen investeren in een buitenbassin, hadden we wel garanties nodig. En die hebben we nu.”

“Zo natuurlijk mogelijk bassin”

Dat betekent dus dat Boudewijn Seapark aan het bouwen moet. Binnen minder dan drieënhalf jaar moeten de dolfijnen buiten kunnen zwemmen. “We weten al waar en hoe we het willen realiseren. We willen het bassin zo natuurlijk mogelijk aanleggen, met de mogelijkheid voor bezoekers om er omheen te wandelen. Op een veilige manier natuurlijk, want er mag niets van buitenaf in het water kunnen belanden”, zegt Van den Ham. Een concreet bouwplan is er weliswaar nog niet. “Tegen dat dat klaar is, de vergunningen zijn aangevraagd en de werken zijn uitgevoerd, zullen we dicht tegen de deadline zitten.”

En dan kan het dolfinarium nog minstens tien jaar openblijven, tot de evaluatie in 2037. “Maar ik ga ervan uit dat het daar niet bij zal blijven. Het zou me verbazen mocht de situatie en dus ook de evaluatie op tien jaar tijd zoveel veranderen.”

Gaia: “Onredelijke termijn”

Dierenrechtenorganisatie Gaia reageert met gemengde gevoelens op de beslissing. “We hebben het perspectief gekregen dat het dolfinarium een aflopend verhaal kan zijn, en dat is positief. Maar we betreuren wel de extreem lange, onredelijke termijn van tien jaar”, zegt voorzitter Michel Vandenbosch. “Wat als het reservaat in Griekenland al veel eerder operationeel is en een veel betere oplossing voor de dolfijnen blijkt? Waarom dan onnodig lang wachten om de situatie opnieuw te evalueren?”

