CEO Brussels Airlines: “Verbod op nachtvluchten op Zaventem is onaanvaardbaar”

Gilkinet legde vrijdag in het interkabinettenoverleg een ontwerp van ministerieel besluit op tafel. Daarin staat onder meer een totaalverbod op nachtvluchten (tussen 23 en 6 uur) vanaf oktober 2024. ’s Ochtends en ’s avonds moet het geluidsniveau afnemen.

“Als je over een luchthaven spreekt, zijn er altijd verschillende belangen”, aldus Von Boxberg. “Vanuit ons standpunt is de luchthaven een factor van voorspoed: er gaat veel tewerkstelling mee gepaard, ze biedt veel verbindingen, brengt mensen naar hier die hier willen werken enzovoort. Ook dat moet in rekening worden gebracht.” Vanuit dat standpunt, is het voorstel van Gilkinet volgens haar dan ook “onaanvaardbaar”, net zoals bijvoorbeeld ook Brussels Airport eerder al zei.

Jaarlijkse verlaging

Tegelijkertijd begrijpt de CEO van Brussels Airlines ook het andere standpunt, van omwonenden die meer rust willen. Ze is dan ook niet gekant tegen maatregelen op langere termijn. “Het zou zeker een redelijke en haalbare doelstelling zijn om te zeggen dat er jaar na jaar een verlaging van het geluid moet zijn”, aldus Von Boxberg. “Het is eerder de ‘van alles naar niets’-aanpak die het voorstel zeer moeilijk maakt.”

Geluidsvermindering kan onder meer gerealiseerd worden door nieuwe vliegtuigen in te zetten, die stiller en zuiniger zijn dan hun voorgangers. Brussels Airlines zal tegen eind 2024 normaal vijf splinternieuwe Airbus A320neo-vliegtuigen krijgen, ter vervanging van oudere A319’s en A320’s. Ook operationele processen, zoals ‘stille landingen’, kunnen de geluidsoverlast voor de omwonenden verminderen.