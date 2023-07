Groen parlementslid in Frankrijk verdedigt zich na ophef om leugenachtige “60 graden in Spanje”-tweet: “Ik wilde mensen wakker schudden”

De Franse politica Sandrine Rousseau, van de groene fractie in het parlement in Parijs, heeft afgelopen donderdag ophef veroorzaakt met een tweet waarin ze loog over de temperatuur in Spanje. 60 graden was het daar volgens haar, maar daarmee zat ze toch minstens 15 graden naast de waarheid. Ze verdedigt zich nu. “Ik wilde de mensen wakker schudden.”

Opmerkelijke tweet van Sandrine Rousseau afgelopen donderdag. Rond 23 uur postte het Parijse parlementslid, dat verkozen raakte in 2022 na in de academische wereld hoge ogen gegooid te hebben, plots het volgende. “Het is 60 graden in Spanje. 60 graden.” Omdat de tweet van politica kwam, en dan nog een die aangesloten is bij de ecologische fractie, geloofden vele duizenden mensen het. De post werd op Twitter gezien door meer dan 6 miljoen mensen en duizenden keren gedeeld, en werd ook op andere sociale media gedeeld. Maar het bleek onzin.

(lees verder onder de tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De grondtemperatuur in Extremadura, een regio in het zuidoosten van Spanje, was effectief 60 graden, maar dat is niet te vergelijken met de temperatuur in de atmosfeer. Als de zon schijnt stijgt de temperatuur ondergronds veel sneller, en daar is het dus warmer. De echte temperatuur die mensen in Extremadura konden ervaren, was iets meer dan 40 graden. Ook veel, maar lang geen 60 graden.

Kritiek

Wetenschappers waren er dan ook snel bij om kritiek te leveren op de tweet van Rousseau. Zulke alarmistische tweets met leugens erin doen de groene zaak geen goed en helpen niet om een verandering teweeg te brengen in de samenleving, klonk het in Franse media. “Je moet opletten met dergelijke uitspraken die catastrofaal, uit de context getrokken en bovendien zonder vermelding van een bron gedaan worden”, zei de vooraanstaande klimatoloog Serge Zaka bijvoorbeeld. “Je geeft zo munitie aan klimaatsceptici die beweren dat ecologen overdrijven over de impact van klimaatverandering.”

Toch is de Franse politica zich van geen kwaad bewust, zo maakt ze maandag duidelijk in een gesprek met BFMTV. “Dat er een heel weekend over gepraat is, is ook een manier om de aandacht te vestigen op wat zich in Spanje en op veel andere plaatsen afspeelt”, zei de politica daar. “Want vergeet niet: 60 graden aan de grond, dat is 60 graden voor planten, voor fauna, voor dieren en voor kinderen die rondkruipen.”

Het was haar bedoeling de bevolking met die tweet wakker te schudden, zo verdedigde Rousseau zich nog. “Ik wil een wake-upcall teweeg brengen. Ik wil dat mensen zich echt bewust worden van de zware impact van klimaatverandering.”