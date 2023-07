Kwart meer oproepen voor reisbijstand door hittegolf in het zuiden: hierdoor komen landgenoten vooral in de problemen

Het aantal oproepen voor medische en technische bijstand vanuit het buitenland is bijna met een kwart gestegen tegenover vorig jaar. Heel wat van die problemen worden veroorzaakt door de aanhoudende hitte in het zuiden van Europa, al lijken de hoge temperaturen Vlaamse reizigers niet af te schrikken.

Het aantal interventies is met 15 procent gestegen ten opzichte van 2022, meldt Touring maandag, na de eerste twee weken zomervakantie. “Vorig jaar werden in de eerste helft van juli 2.211 interventies geregistreerd, nu staat de teller al op 2.542”, weet woordvoerder Danny Smagghe. “Met deze cijfers zitten we op het niveau van voor de coronacrisis, en dat ondanks het feit dat Franstalige leerlingen pas een week later aan hun vakantie konden beginnen.”

Volgens de mobiliteitsorganisatie speelt de aanhoudende hitte een grote rol bij de stijging van het aantal medische dossiers. “Er worden meer infecties en maag- en darmklachten gemeld door vakantiegangers en we tellen ook meer cardiologische problemen. Reizigers beoefenen in warme temperaturen vaak extreme sporten die ze thuis niet doen, of ze springen van in de hitte in het koude water”, zegt Smagghe. Daarnaast zijn er meer problemen door dehydratie, omdat reizigers niet genoeg water drinken. Touring telt ook een groot aantal mensen met een zonneslag en repatrieerde 120 personen en 123 voertuigen, dat zijn er wel opvallend minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

LEES OOK. Noordelijk halfrond maakt zich op voor nieuwe week van extreme hitte

(Lees verder onder de afbeelding)

© EPA-EFE

Het aantal technische oproepen voor autopannes steeg, vooral door de hitte. Die pannes hadden voornamelijk te maken met accuproblemen, lekke banden, remproblemen en oververhitting van de motor. De meeste medische en technische oproepen kwamen uit Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland en Nederland

Touring roept vakantiegangers op om hun voorzorgen te nemen, zowel lichamelijk als voor het voertuig: de hoge temperaturen leiden immers voor heel wat narigheid. “Laat een check-up doen van de wagen in de garage en zorg voor voldoende water in de auto zodat men geen uitdrogingsverschijnselen krijgt”, luidt het.

LEES OOK. Zwart weekend op wegen naar het zuiden komend weekend

Er wordt bovendien een zeer druk weekend verwacht op de Europese wegen, voornamelijk van en naar het zuiden. Verschillende mensen komen terug van hun vakantie, terwijl anderen eraan beginnen. VAB en Touring voorspellen dat de drukte in ons land al op donderdag zal starten, door de nationale feestdag op vrijdag.

Touroperatoren TUI, Neckerman en Corendon noteren niet meer annulaties of wijzigingen van boekingen wegens de hitte. “Integendeel, het minder goede weer in België zet reizigers nu net méér aan om strandvakanties te boeken”, zegt Piet Demeyere van TUI. “Ik kan me wel voorstellen dat dezer dagen nog maar weinig mensen een citytrip boeken naar pakweg Rome, waar dinsdag meer dan 40 graden wordt voorspeld.”

LEES OOK. Belg op La Palma getuigt over bosbrand: “Toen we het vuur zagen naderen tot op 150 meter, werd het tijd om te vertrekken”