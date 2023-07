Bosbranden verspreiden zich razendsnel: evacuaties in Griekse steden in de buurt van Athene door grote bosbranden

De bosbranden die in Griekenland al enige dagen aan het ontstaan zijn door de enorme hitte, nemen steeds grotere proporties aan. De hevige wind die er de voorbije uren opstak, maakt dat de branden groter en moeilijker te bestrijden worden. In het zuidoosten van Athene kregen al heel wat inwoners de dwingende raad om hun huizen te verlaten.

Zondagavond lieten de Griekse hulpdiensten nog weten dat al minstens 46 bosbranden uitgebroken waren in de voorbije 24 uur, maar elk van die branden kon erg snel na het uitbreken al geblust worden en kon dus niet verder uitbreiden. Door de wind die er steeds feller opsteekt, verandert de situatie maandag en hebben nieuwe bosbranden steeds minder tijd nodig om zich razendsnel uit te breiden.

Evacuaties

Dat is maandagmiddag het geval in Kouvaras, een dorp op ongeveer 27 kilometer van hoofdstad Athene in het zuidoosten van het land. Daar brak rond 12 uur een grote bosbrand uit en er zijn op dit moment 150 brandweermannen, 40 brandweerwagens en 11 blusvliegtuigen in de weer om de vlammen onder controle te krijgen. De bewoners van Kouvaras en de badsteden Lagonissi, Anavyssos en Saronida, waar zich heel wat tweede verblijven bevinden, werden uit voorzorg geëvacueerd. Ook een klooster in de regio werd ontruimd net zoals het bekende kuuroord Loutraki. De politie houdt het verkeer richting Athene tegen. De weg naar buurstad Kalyvia is ook onderbroken omdat het zicht er te slecht is door laaghangende rook.

“Het is een moeilijke brand om te blussen, de wind maakt ons werk niet makkelijker met windstoten tot 7 beaufort (50 à 60 kilometer per uur)”, zegt Yannis Artopios, woordvoerder van de brandweer.

Een tweede grote bosbrand is ook uitgebroken in de buurt van Loutraki, ongeveer 80 kilometer ten westen van Athene, en ook daar krijgen de bewoners te horen dat ze maar beter kunnen evacueren. De vrees is groot dat de wind de vlammen ook richting de gebouwen stuwt en dat zo erg gevaarlijke situaties ontstaan.

Hittegolf

Het hele zuiden van Europa kreunt op dit moment onder een loden hitte. Griekenland ontsnapt daar niet aan. In Athene werd de toeristen zelfs toegang tot de Akropolis ontzegd omdat het er gewoon te warm is om veilig rond te lopen. Ook bouwvakkers en andere mensen die buiten te werken kregen de raad hun activiteiten te staken.

De temperaturen lopen er sinds vorige donderdag al op tot 44 graden.

© EPA-EFE

© REUTERS

© EPA-EFE