Erdogan open voor gesprekken met Assad, maar wil Turks leger niet terugtrekken uit Syrië

De Turkse president Erdogan wil de banden van zijn land met Syrië normaliseren en is bereid daarvoor rechtstreeks in gesprek te gaan met president Assad. Maar zijn leger uit het noorden van Syrië terugtrekken, ziet Erdogan niet zitten. Dat heeft hij maandag gezegd bij zijn vertrek op een reis door de Golfregio.

In maart had Bashar al-Assad al gezegd dat hij Erdogan wilde ontmoeten, maar alleen wanneer Turkije bereid is “het Syrisch gebied volledig te verlaten”. Nu is het Turkse leger aanwezig in het noorden van Syrië.

“We zijn niet tegen een ontmoeting met Assad”, zei Recep Tayyip Erdogan maandag. Maar in het kader van de Turkse strijd tegen terreur kan hij het naar eigen zeggen niet maken om zich uit Syrië terug te trekken. “Daar kan geen sprake van zijn. We vechten daar tegen terrorisme.”

Turkije steunt al sinds de start van de Syrische oorlog in 2011 een aantal verzetsbewegingen. Het gebied in Noord-Syrië dat het onder controle heeft, zou het graag uitbreiden tot een brede grenszone.

In Turkije verblijven nu zo’n 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen. Erdogan staat onder druk van de Turkse publieke opinie om deze mensen terug naar hun thuisland over te brengen.