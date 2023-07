Voor assistent-trainer Kurt Bataille is de hele staf belangrijk bij KV Oostende: “Ik houd niet van begrippen als T2 of T3”

Kurt Bataille (53), jeugdproduct van VGO en KVO, voetbalde in de eerste ploeg van KV Oostende in de periode 1987-1994, slechts onderbroken door één seizoen bij Beveren. In het seizoen 2007-2008 coachte hij KVO in tweede klasse. Daarna was hij als trainer aan de slag bij Eernegem, Veldegem, Oostduinkerke, Zwevezele en Bredene. Hij liet veel teams promoveren, soms via de eindronde maar vaak als kampioen. Hij stuurde Zwevezele zelfs naar tweede amateurklasse. “Ik heb al mooie momenten meegemaakt”, glimlacht Bataille. Sinds 2019 trainde hij ook de U21-ploeg van KVO. “Toen Niels Vanneste me deze zomer vroeg om toe te treden tot de staf van de A-kern, antwoordde ik snel positief. Ik kende hier, bij de club van mijn hart, goede jaren als voltijdse trainer bij de beloften. Het inzetten op lokale verankering in de staf spreekt me eveneens aan. Na een maand voel ik ook aan op dezelfde golflengte te zitten als hoofdcoach Stijn Vreven.”

Hoofdtrainer

Assistent-trainer bij KVO zijn, het is dus niet nieuw voor Kurt Bataille. “Na het ontslag van zowel Gaby Demanet als Dennis van Wijk werd ik zelfs tweemaal hoofdtrainer in 2007-2008, met Geert Peene als assistent. Met 13 op 15 in de vijf slotweken waarvan een draw in Deinze op de slotspeeldag, dwongen we het behoud in tweede klasse af. De ontlading was énorm. Toch had ik er even genoeg van om assistent te zijn. Het was geen eenvoudig seizoen en de supporters waren niet tevreden. Nochtans was het duidelijk dat het niet aan de drie trainers lag.”

Even belangrijk

Velen beschouwen de ervaren assistent Kurt Bataille als de T2 van het team. Bataille houdt niet van de begrippen T2 of T3. “We zijn allemaal assistenten: fysiektrainer Korneel Deceuninck, keeperstrainer Peter Mollez, videoanalist Jarne Kesteloot, Michiel Jonckheere en ik. We spreken niet over T2 of T3, maar over assistenten. We werken voor de coach en voor KVO. We willen allemaal hetzelfde: mooie resultaten behalen”, benadrukt Bataille. “Is Michiel Jonckheere T2 omdat hij vandaag tien zinnen meer zegt? Ben ik morgen T3 omdat ik zwijg? Een T3 moet trouwens niet minder doen dan een T2. Iedereen is even belangrijk.”

KV Oostende won dit seizoen vlot wedstrijden tegen ploegen uit lagere reeksen. “Meestal zijn dat clubs waarmee we in jeugdverband samenwerken. Voor hen is zo’n wedstrijd ook belangrijk voor de kassa. In die wedstrijden stellen we meestal iedereen gedurende 45 minuten op. Dat is straks anders”, reageert Bataille.

Alexander Blessin

Vrijdagavond (aftrap 18.15 uur) voetbalt KVO op het terrein van WS Oudenburg tegen Union. Na de ontmoeting met Charleroi achter gesloten deuren is dit meteen de eerste serieuze test in deze voorbereiding. “Tegen Charleroi kenden we een heel goede eerste helft en een iets mindere tweede helft. Conditioneel moesten we nog een stap zetten. Tegen Union zal je spelers in de basis zien die op dat moment het fitst zijn. Natuurlijk is dit nog niet het elftal dat de competitie zal aanvatten. Waarschijnlijk vertrekken er nog spelers en komen er nog aanwinsten bij. Dat maken veel ploegen nu mee. De serieuze test spreekt me aan. Ook het weerzien van onze gewezen trainer Alexander Blessin wordt leuk. Als belofte-trainer had ik met hem bij KVO een heel goede communicatie.”