SJOTCAST. Dit mag u dit seizoen verwachten van onze voetbalpodcast

Op de gebruikelijke maandagen krijgt Yanko voortaan het gezelschap van Koen. Samen fileren ze het afgelopen voetbalweekend, steeds in het gezelschap van een clubwatcher van het Nieuwsblad. Sjotcast is voor het eerste opnieuw te horen tijdens De Grote Voorbeschouwing, die op 24 juli online komt en dit seizoen in drie delen te beluisteren zal zijn: eentje over de titelstrijd, eentje over de strijd om het zesde play-off 1-ticket én eentje over de degradatiestrijd en 1B.

Ook tijdens Champions League-avonden waarop een (of meerdere) Belgische club(s) in actie komt, zullen Koen en Yanko samen opdraven. Het Sjotcast Late Night-concept wordt dit seizoen ook doorgetrokken naar de wedstrijden van de Rode Duivels.

© Maarten De Bouw

Frank en Franky blijven

In weken zonder Europees voetbal blijven VRT-icoon Frank Raes en Club Brugge-legende Franky Van der Elst op donderdag langskomen in de studio. Zij bespreken actuele en minder actuele voetbalgebeurtenissen, aangevuld met verhalen uit hun rijkgevulde carrières.

Beluister hier de trailer van het nieuwe seizoen: