Ex-vrouw van seriemoordenaar Michel Fourniret staat vanaf 27 november terecht

Monique Olivier, de ex-vrouw van de Franse seriemoordenaar Michel Fourniret, staat vanaf 27 november terecht voor het hof van assisen in Hauts-de-Seine. Ze zal zich er moeten verantwoorden voor haar betrokkenheid bij de ontvoering van Estelle Mouzin in 2003 en de ontvoering, doodslag en verkrachting op Marie-Angèle Domèce in 1988 en op Joanna Parrish in 1990.