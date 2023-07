PvdA en GroenLinks trekken samen naar de kiezer na val Nederlandse regering

In Nederland gaan PvdA en GroenLinks samen de Tweede Kamerverkiezingen in. Leden van beide partijen hebben in een referendum hun ruime steun uitgesproken voor een gezamenlijke kandidatenlijst en een gezamenlijk programma.

Bijna 92 procent van de deelnemende GroenLinks-stemmen en 88 procent van de sociaaldemocratische PvdA-stemmen heeft voor gestemd, zo maakten de referendumcommissie van GroenLinks en het presidium van de PvdA dat maandag bekend op een speciale bijeenkomst in Utrecht. Steun voor de plannen van beide partijtoppen om verder samen op te trekken werd verwacht, maar in de zaal in Utrecht waar leden van beide partijen bijeen waren, werd met verbazing en enthousiasme gereageerd op de massale voorstem bij zowel PvdA als GroenLinks.

PvdA-voorzitter Esther-Mirjam Sent stond desalniettemin stil bij de tegenstemmers, die ze “betrokken en loyaal” noemde. “Ik zie het als onze taak om jullie zorgen weg te nemen”, zei de partijvoorzitter.

De afgelopen week konden leden van beide partijen stemmen voor of tegen de verdere samenwerking in de aanloop naar de verkiezingen die vanwege de val van de Nederlandse regering op 22 november worden gehouden. In de Eerste Kamer vormen de partijen sinds kort al één fractie.

Wie de gecombineerde lijst gaat aanvoeren, is nog onbekend. PvdA-leider Attje Kuiken noch GroenLinks-voorman Jesse Klaver wilde daarop vooruitlopen. Laatstgenoemde kondigde vorige week wel aan lid te zijn geworden van de PvdA.