Belgisch biotechbedrijf Argenx ontketent koopwoede op beurs na veelbelovende resultaten geneesmiddel

De beurswaarde van het Belgische biotechbedrijf Argenx is maandagmorgen in geen tijd met 25 procent toegenomen. Er ontstond een koopwoede bij de beleggers nadat het bedrijf had uitgepakt met positieve resultaten over zijn ‘blockbustergeneesmiddel’ Vyvgart.

Dat het Belgische biotechbedrijf Argenx met Vyvgart een veelbelovend geneesmiddel in huis heeft, is bekend. Maar het is al een hele tijd uitkijken of die hooggespannen verwachtingen ook effectief ingelost worden.

De melding maandagmorgen dat het medicijn positieve resultaten opleverde voor de behandeling van een zeldzame zenuwziekte, werd door de beleggers bestempeld als het langverwachte signaal dat Vyvgart op weg is om de beloftes waar te maken. Het resulteerde in een koopwoede, waarbij de koers van het bedrijf onmiddellijk na beursopening omhoogschoot met bijna 27 procent vergeleken met de slotkoers van afgelopen vrijdag. In euro’s oogt het nog spectaculairder. Het aandeel ging van 334 euro eind vorige week naar meer dan 420 euro vandaag.

Minstens vijf ziekten

Argenx meldde dat zijn geneesmiddel Vyvgart tijdens een grootschalige patiëntenstudie effectief bleek tegen de zenuwziekte CIDP (Chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie), een aandoening die leidt tot krachtverlies in armen en benen. Bij de patiënten die tijdens de test het middel toegediend kregen, daalde het risico op een terugval met 61 procent in vergelijking met de patiënten die een placebo kregen.

Volgens het biotechbedrijf wil dat zeggen dat het op weg is om ‘een nieuwe patiëntgerichte behandelingsoptie te bieden die kan voorkomen dat de symptomen verergeren met minimale bijwerkingen en behandelingslast’.

Voor beleggers is het een bevestiging van het potentieel van het geneesmiddel. Vyvgart is al goedgekeurd voor een andere zeldzame ziekte, myasthenia gravis, maar het bedrijf is het middel aan het testen voor minstens vijf andere ziekten. Beursmakelaar KBC Securities is ook zeer optimistisch. Hij verhoogde het koersdoel van 440 naar 495 euro.

De grote koersstijging van Argenx had ook gevolgen voor de Belgische sterindex Bel 20. Het Die steeg maandag met ruim drie procent.