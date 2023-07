Dodentol van Keniaans sektedrama loopt op tot meer dan vierhonderd

Er zijn opnieuw twaalf lichamen aangetroffen in het Shakaholabos, in het zuidoosten van Kenia, waardoor er nu al meer dan vierhonderd doden gevallen zijn onder de leden van de christelijke sekte ‘Good News International Church’. De leider van die sekte zou hen ervan hebben overtuigd dat ze Jezus gingen ontmoeten als ze zichzelf uithongerden.

De eerste lichamen werden in april gevonden. Volgens de lokale autoriteiten zijn nu opnieuw twaalf lijken opgegraven, waardoor de teller van het aantal doden dat bij het drama is gevallen, op 403 is komen te staan.

Autopsieën hebben bevestigd dat de meeste sekteleden omgekomen zijn van de honger. Sommige leden – onder wie ook kinderen – werden evenwel gewurgd of geslagen of werden verstikt. Ook ontbreken bij sommige slachtoffers bepaalde organen, waardoor er ook sprake zou zijn van organenhandel.

Verwacht wordt dat er in de bossen nog meer lichamen in massagraven teruggevonden worden. Sekteleider Paul Nthenge Mackenzie zit al sinds 14 april in de cel en wordt vervolgd voor terrorisme. Zestien handlangers zouden erop hebben moeten toezien dat de sekteleden stopten met eten en niet uit het bos ontsnapten.