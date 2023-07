Leo Van Roy uit Mechelen, de oudere broer van de in 2001 vermoorde Gert Van Roy, is woest. Vorige week verscheen een van de drie daders voor de strafuitvoeringsrechtbank in de gevangenis van Beveren. Daar kunnen ook de nabestaanden aan het woord komen, maar volgens Van Roy snauwde de rechter de dochter van Gert Van Roy toe: “Wie ben jij? Jij hoort hier helemaal niet te zijn.”