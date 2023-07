Coach Hans Cornelis blaast opnieuw verzamelen bij KSC Lokeren-Temse: “We beginnen weer helemaal van nul”

“Eigenlijk is iedereen al zes weken geleden gestart met de individuele voorbereiding”, begint coach Hans Cornelis. “Alle spelers kregen een eigen schema mee en dat werd dagelijks door de sportieve staf opgevolgd. We hebben nu nog zes weken om met de hele groep de voorbereiding naar het nieuwe seizoen toe aan te pakken. Dat zou moeten volstaan.”

Cornelis heeft 21 spelers – achttien veldspelers en drie doelmannen – ter beschikking. Enkel nieuwe aanwinst Jonathan De Bie ontbrak op de eerste groepstraining. Hij sluit dinsdagavond avond aan. “Er zijn heel wat nieuwe gezichten. Niet alleen in de spelerskern, maar ook in de omkadering. Daarom is het belangrijk om vanaf nu veel samen te zijn zodat iedereen elkaar ook leert kennen. Volgend weekend trekken we al op stage naar Genk. Niet zozeer om er zwaar te trainen, maar vooral als teambuilding”, vervolgt Cornelis.

Transfers

In tegenstelling tot vorig jaar, toen Cornelis pas werd aangetrokken toen de hele kern al was gevormd, had de coach deze keer wel inspraak in het komen en gaan. “Alle nieuwe spelers die we hebben aangetrokken waren stuk voor stuk onze eerste keuze voor de positie die we wilden invullen”, benadrukt Cornelis. “We zijn ook nooit over één nacht ijs gegaan. Elke transfer werd intern besproken met alle mensen die ertoe doen. En we hebben telkens unaniem ons akkoord gegeven. We zijn dus samen verantwoordelijk voor het succes of het falen dit seizoen, maar aan dat laatste denk ik niet. Ik ben overtuigd van de kwaliteit van deze groep, maar iedereen weet dat we weer van nul beginnen. Vaste waarden of heilige huisjes bestaan niet. We hebben 21 spelers ter beschikking en iedereen is even belangrijk.”

Oefenprogramma

Met de eerste training begint ook het aftellen naar de competitie. “Het oefenprogramma is goed gestoffeerd”, weet de coach. “We trainen niet alleen hard, maar we kozen ook bewust onze tegenstrevers voor de oefenwedstrijden uit. Club NXT is op papier onze sterkste tegenstander. Een tweede oefenwedstrijd tegen ploegen uit de Challenger Pro League of zelfs de Jupiler Pro League was niet meer mogelijk. Zij beginnen al heel vroeg aan de competitie en zelf hou ik er niet van om een voorbereiding vroeger te starten om dan louter en alleen een oefenwedstrijd tegen een zogezegd grote tegenstander te spelen. We hebben alles goed gepland, binnen zes weken moeten en zullen we er staan.”