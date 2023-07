Strengere regels rond dierenwelzijn, boetes tot 200.000 euro: dit verandert er vanaf volgend jaar

Wat er in Vlaanderen allemaal mag en niet mag met dieren, het was aan een herziening toe. Sommige regels daarrond waren al veertig jaar oud. Die opfrissing is nu klaar, aldus Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).

Belangrijkste wijzigingen? Zo zal het straks verboden zijn op markten nog dieren te verkopen. Er is weliswaar een uitzondering voor jaarmarkten, beurzen en tentoonstellingen.

Daarnaast zal er harder worden opgetreden tegen dierenmishandeling, vanuit de visie dat “elk dier een levend wezen is met gevoel, specifieke behoeften en intrinsieke waarde”. “Wie dieren onvoldoende beschermt, zal daarvoor bestraft worden”, aldus Weyts. Uitzonderingen op die regel zijn erg beperkt. Want ook organisatoren van populaire volksgebruiken als ‘haanslaan’, ‘gansrijden’ of ‘visjesdrinken’ moeten het dierenwelzijn eerbiedigen, en desnoods hun praktijken aanpassen. Wat gansrijden betreft, gebruikt het gros van de verenigingen intussen dode in plaats van levende ganzen.

Op termijn mogen er in Vlaanderen bovendien geen kippen meer worden gehouden in kleine kooien. Kippenkwekers zullen enkel nog volièresystemen mogen gebruiken, waarin kippen de nodige bewegingsruimte hebben.

Thuisslachten verboden

De Codex telt bijna veertig pagina’s over wat er wel en niet met dieren mag gebeuren: mensen zullen bijvoorbeeld schapen, geiten of varkens niet meer thuis mogen slachten. Voor mocht daar nog twijfel over bestaan, beklemtoont de Codex dat elke seksuele handeling met dieren is verboden. Voor weidedieren moet er straks in beschutting worden voorzien. Het wordt ten slotte verboden dieren te houden die in het wild zijn gevangen.

Elk slachthuis dient straks ook camerabewaking te hebben, zodat gecontroleerd kan worden dat er geen inbreuken op het dierenwelzijn gebeuren. En elke lokale politiezone moet iemand aanduiden die verantwoordelijk is voor dierenwelzijn, kwestie dat er in elk korps iemand met de nodige expertise rondloopt.

Daarnaast werden de regels rond dierproeven scherper gesteld. Net als wat gebeurt wanneer iemand de regels op het dierenwelzijn overtreedt. Opmerkelijk: naast celstraffen tot tien jaar en geldboetes – die in de zwaarste gevallen kunnen oplopen tot 200.000 euro – is er in de Codex ook sprake van alternatieve straffen. Dat kan gaan van het verplicht volgen van een cursus, een taakstraf tot “verplichte professionele begeleiding”.

Dierenrechtenorganisatie GAIA is tevreden met de strengere regels rond dierenwelzijn. Voorzitter Michel Vandenbosch betreurt evenwel dat er geen verbod komt op “chirurgische biggencastratie, het levend koken of doormidden snijden van kreeften of het houden in laboratoria van dieren die gevangen werden in het wild. De Codex is een goede stap vooruit, maar er blijft nog veel werk aan de winkel.”