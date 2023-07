Knokke overwoog het, deze stad doet het: “Ik kan er niet meer tegen”

Wie nog met de hond wil wandelen in de stad van burgemeester Robert Ménard, heeft maar beter ook een zakje bij. Hij zet een paspoort en een DNA-databank in tegen hondenpoep op zijn stoepen. “Ik kan er niet meer tegen.”

Inwoners van de Franse stad Béziers, in het zuiden van Frankrijk, moeten binnenkort verplicht langs bij de dierenarts. Daar staat hun hond een speekselstaal af, waarna het DNA in de databank terechtkomt en zij een genetisch paspoort krijgen. En dat moeten ze in Béziers voortaan te allen tijde kunnen voorleggen.

“Ik kan ze niet meer verdragen, die drollen”, zegt burgemeester Robert Ménard. “We zullen straffen moeten uitdelen om de mensen zich te doen gedragen.”

Zijn diensten rapen er een duizendtal per maand, zegt hij. En dat ondanks alles wat hij voordien al geprobeerd had aan sensibilisering. Hondeneigenaars die geen hondenpaspoort kunnen voorleggen, krijgen een boete van 38 euro.

Als de stadsdiensten nog een hondendrol op straat vinden, zullen ze een staal naar het labo sturen en het DNA vergelijken met de nationale databank. Een match met hun hond kost de Fransen 122 euro. Om de pil te verzachten, krijgen alle inwoners wel het verplichte bezoekje aan de dierenarts cadeau. Tegenover toeristen belooft hij wel een zekere tolerantie, “zolang ze hun drollen opruimen”.

In Knokke-Heist lag een DNA-databank voor honden ook een tijd op tafel. De intussen overleden burgemeester Leopold Lippens lanceerde het voorstel in 2011, in navolging van het Italiaanse eiland Capri. De databank kwam er uiteindelijk niet. (kba)