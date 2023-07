Ilyas had een medische voorgeschiedenis, maar nu leek alles in orde. Hij ging lachend door het leven. — © if

Dadizele

Zaterdag is de 5-jarige Ilyas Desmet uit Dadizele overleden aan hartfalen. Het lieve, vrolijke kereltje kreeg donderdag een hartstilstand terwijl hij aan het spelen was in de kinderopvang. Ondanks de snelle reactie van de begeleiders en de inzet van de artsen kwam alle hulp te laat. “Ilyas was de lijm in onze familie”, zegt zijn peter.