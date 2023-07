NMBS onderzoekt mogelijke fouten bij toekenning consultancy-opdracht

Een dure Britse IT-consultant heeft twee jaar lang voor NMBS gewerkt, maar er rijzen vragen of de toekenning van deze opdracht eerlijk is verlopen.

Zijn in 2018 de wettelijke procedures gevolg bij de toekenning van een consultancy-opdracht? En heeft de concurrentie een even eerlijke kans gekregen om dat contract binnen te halen? Dat zijn de belangrijkste vragen die een interne audit bij NMBS tegen eind augustus moet beantwoorden.

Aanleiding is de toekenning van een grote IT-opdracht aan de Britse consultant Hamid Aghassi. Volgens Het Laatste Nieuws, dat het verhaal uitbracht, kreeg hij daarvoor van de NMBS 2.200 euro per dag, wat hoger is dan een gemiddeld, voor een periode van meer dan twee jaar, van midden 2018 tot begin 2021. Het contract roept vragen op omdat Aghassi een vriend is van ceo Sophie Dutordoir en het contract zou zijn toegekend zonder een openbare aanbesteding - als overheidsbedrijf had NMBS dat moeten doen, om zo de concurrentie te laten spelen.

NMBS laat nu in de audit onderzoeken of dat klopt en of alle wettelijke procedures hiervoor gevolgd. Dutordoir zelf laat weten dat zijzelf in ieder geval recht in haar schoenen staat. “Ik heb al 40 jaar een onbesproken en onberispelijke professionele ethiek die ik niet in twijfel laat trekken”, stelt ze in een mededeling.

Naar eigen zeggen heeft zij haar vriend Aghassi enkel in contact gebracht met de leiding van Ypto, het IT-bedrijf van de NMBS. Een bepaald project dreigde fout te lopen en de Brit had de expertise om dat recht te trekken. Als zou blijken dat bij de toekenning fouten zijn gemaakt, dan belooft Dutordoir dat “alle aangewezen maatregelen worden genomen”.