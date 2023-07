Politie zoekt dader in Bokrijkse bossen na vondst overleden vrouw en kleuter in Leuven: “Naast hen lag een huilende baby”

De Leuvense politie heeft in een pand op de Oude Markt de lichamen gevonden van een vrouw en een overleden kleuter. Naast hen lag een baby te huilen, die ondertussen niet meer in levensgevaar is. Het Leuvense gerecht was maandagavond nog op zoek naar een man, onder meer in Bokrijk. Alles lijkt op een familiedrama te wijzen.

De tientallen mensen die maandagmiddag op de terrassen van de Oude Markt van een glas zaten te genieten, zagen rond 17 uur hoe plots enkele politiecombi’s met de zwaailichten op het plein opstoven. De opgeroepen patrouilles haastten zich naar het pand op nummer 54, helemaal in de hoek. Ze werden gevolgd door enkele ambulances.

“De agenten moesten met veel moeite de deur van het restaurant openwrikken”, vertellen getuigen. Het restaurant daar was het afgelopen weekend dicht gebleven. Op de deur hing een bordje: “Vakantie”. “Maar toch had ik vlak voor de politie kwam daar een baby horen huilen”, zo zegt een getuige.

“Rond 16.20 uur hebben de hulpdiensten een oproep gekregen”, zegt het parket van Leuven. “De beller meldde dat hij zelf gecontacteerd was door zijn ex-werkgever. Die had verteld dat hij zijn vrouw en kinderen iets had aangedaan.”

In een ruimte in het pand vonden de patrouilles effectief het lichaam van een vrouw, en van een kleuter. Beiden waren om het leven gebracht. Getuigen zagen daarna hoe de politie weer naar buiten stapte met in hun armen een baby, gewikkeld in enkele lakens. “Het kindje was gewond, maar is ondertussen buiten levensgevaar”, aldus het parket.

Politie verdekt opgesteld

Het restaurant waar de politie binnenviel, was pas sinds 11 juni open. Voordien was in het pand een ander Aziatisch restaurant gevestigd, restaurant Yammi Yammi. “De eigenaar van dat restaurant heeft de zaak in april stopgezet”, zegt een ex-werknemer. “Maar hij is wel nog altijd de eigenaar van het pand. Hij woont in het Antwerpse, en daar heeft hij een kennis overtuigd om het restaurant hier in Leuven op de Oude Markt over te nemen.”

Die nieuwe eigenaar is volgens onze informatie een 44-jarige man, die sinds 2015 de Nederlandse nationaliteit heeft, maar in het Antwerpse woont. Op sociale media is te zien hoe hij in mei de zaak verbouwde, en op 11 juni trots de deuren opende en de eerste gasten verwelkomde. Zijn collega’s op de Oude Markt vonden het vreemd dat hij in juli de deuren alweer sloot voor een vakantie.

De politie was maandagavond nog volop naar hem op zoek. Onder meer aan een appartement in het Antwerpse stond de politie verdekt opgesteld, in de hoop hem te kunnen onderscheppen. Ook in Limburg in de Bokrijkse bossen was een grote zoekactie aan de gang. Daar werd een donkergroene Mini getakeld - een auto van hetzelfde type en kleur als de auto die hij onlangs aan zijn vrouw cadeau deed.

Maandagavond werd een grote zoekactie naar de dader gehouden in de bossen van Bokrijk. — © ToPa

© ToPa