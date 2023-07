Waarom Spaanse activisten het op dit superjacht hebben gemunt

Spaanse klimaatactivisten hebben zondag actiegevoerd aan een superjacht in de haven van ibiza. Ze hielden een spandoek vast en spoten rode en zwarte verf op het vaartuig.

“You consume others suffer”, stond op het spandoek van de activisten van de klimaatgroepering Futuro Vegetal. “Jullie consumeren, anderen lijden” dus. In de bijhorende video zeggen de activisten dat “de rijkste 1 procent van de wereldbevolking meer vervuilt dan de armste 50 procent”. “Ze veroordelen ons daardoor tot een toekomst vol pijn, miserie en verwoesting. Ze vernielen onze planeet en brengen de bewoonbaarheid van het land in gevaar, en dat alles om een levensstandaard te behouden die buiten alle redelijkheid valt.” De twee actievoerders werden zondagochtend opgepakt door de politie en werden maandag weer vrijgelaten.

Het superjacht in kwestie, Kaos, is eigendom van Nancy Walton Laurie, de miljardair die erfgenaam is van Walmart. Van haar kwam nog geen reactie op het protest. Het jacht lijkt willekeurig uitgekozen, het moest gewoon van een bijzonder rijk iemand zijn.

Vrijdag was er al een gelijkaardige actie van de activisten, toen ze verf spoten op een privéjet op de luchthaven van Ibiza. Daardoor moest de landings- en vertrekbaan enkele uren afgesloten worden.