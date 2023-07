Na lange klopjacht doodt politie verdachte die vier buren doodgeschoten zou hebben in Georgia

Een man die ervan verdacht werd vier buren te hebben doodgeschoten in de Amerikaanse staat Georgia, is na een klopjacht van meer dan 24 uur gedood tijdens een vuurgevecht met de politie.

Andre Longmore (40) zou zaterdag rond 10.45 uur vier mensen hebben doodgeschoten nabij een woonwijk aan een meer in Hampton, nabij Atlanta. De slachtoffers, drie mannen en een vrouw, waren allen zestigers: Scott Leavitt (67) en zijn vrouw Shirley Leavitt (66), Steve Blizzard (65) en Ronald Jeffers (66). Volgens de politiechef van Hampton werden minstens vier plaatsen delict onderzocht, vlakbij elkaar.

De politie toont foto’s van de vier slachtoffers. — © AP

De verdachte woonde in dezelfde buurt, maar zijn precieze connectie en het motief voor de schietpartij zijn nog onduidelijk. Hij zou alvast geen familie zijn van een van de slachtoffers.

De man sloeg na de feiten op de vlucht. Volgens de politie stal Longmore de wagen van een van de slachtoffers. Er werd, met samenwerking van andere politiezones, een klopjacht opgestart. De regionale politie zwoer de verdachte na te jagen en beloofde een beloning van 10.000 dollar voor informatie die tot de arrestatie van de “gewapende en gevaarlijke” man kon leiden.

Zondagmiddag kon de politie Longmore lokaliseren en confronteren, zo werd op een persconferentie bekendgemaakt. “De verdachte schoot terug en rende weg”, verklaarde sheriff van Henry County Reginald Scandrett. Agenten achtervolgden hem en “hij haalde opnieuw een pistool boven”. Er ontstond een vuurgevecht, waarbij de verdachte overleed en twee agenten gewond raakten.

Een van de agenten was zwaargewond en moest naar het ziekenhuis gevlogen worden. “Hij werd geraakt in zijn rug. Hij is bij bewustzijn, ademt en praat”, aldus sheriff Scandrett, die zijn dankbaarheid uitte dat de verdachte gestopt kon worden.

De mensen in de gemeenschap kunnen “vannacht een beetje rustiger ademhalen en een beetje beter slapen”, zei de sheriff. “Dit monster is van onze straten verdwenen.”

De schietpartij in Georgia was volgens CNN al de 387ste massaschietpartij in de Verenigde Staten in 2023.

