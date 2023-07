Wereldwijd herstel vaccinatiegraad, maar nog niet overal, volgens WHO en Unicef

Iets meer dan de helft van de landen waar de vaccinatiegraad tijdens de coronacrisis “aanzienlijk” was gedaald, is weer op het niveau van voor de pandemie of op weg daarnaartoe.

Dat concluderen Unicef en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op basis van de nieuwste gegevens over uitgedeelde prikken tegen difterie, tetanus en kinkhoest. Die inentingen worden wereldwijd gezien als referentiepunt voor de algemene vaccinatiegraad van een land.

Hoewel beide organisaties van “veelbelovende tekenen van herstel” spreken, benadrukken ze ook dat het niveau van voor de coronapandemie nog niet overal is bereikt en dat het herstel niet in alle landen optreedt. Zo blijft een aantal landen in Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en Afrika achter. Die gebieden hadden ook voor de pandemie al te maken met dalingen in de vaccinatiegraad. Het gaat onder meer om Guatemala, Colombia, Soedan, Madagaskar, Algerije en Gambia.

84 procent ingeënt

Volgens nieuwe gegevens zijn in 2022 4 miljoen meer kinderen gevaccineerd dan in 2021. Vorig jaar was volgens Unicef en de WHO zo’n 84 procent van de kinderen wereldwijd volledig ingeënt tegen difterie, tetanus en kinkhoest. Een jaar eerder was dat met 81 procent iets minder, maar in 2019 werd nog 86 procent van de kinderen tegen deze drie besmettelijke ziektes ingeënt, aldus de organisaties. In 2022 zullen 20,5 miljoen kinderen één of meer basisvaccins niet hebben gekregen, vergeleken met 24,4 miljoen in 2021.

“Deze gegevens zijn bemoedigend”, reageert WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Unicef benadrukt dat landen meer moeten doen om kinderen die hun vaccinatie hebben gemist die te laten inhalen. Ook moet er meer worden gedaan om het vertrouwen in de inentingen te vergroten, stelt de organisatie.