Franse president Macron behoudt vertrouwen in premier Elisabeth Borne

De Franse president Emmanuel Macron heeft beslist om Elisabeth Borne te behouden als eerste minister. Zijn entourage kondigde maandag aan dat Macron “tegen het einde van de week” zou uitleggen welke koers hij in het najaar wil varen.

Er is beslist om Borne aan boord te houden “om de stabiliteit en het harde werk” te verzekeren, klinkt het in het kamp van Macron.

De Franse regering staat al maanden onder druk, eerst wegens de omstreden pensioenhervorming en nadien wegens de rellen die volgden op de dood van een tiener.

Midden april liep het protest tegen Macrons pensioenhervorming op zijn laatste benen. Macron liet toen weten dat hij op de Franse feestdag een eerste evaluatie zou opmaken van de ambities van zijn tweede en laatste ambtstermijn. Het staatshoofd had zijn regering opgeroepen om in de honderd dagen voor de nationale feestdag vooruitgang te maken in dossiers zoals een arbeidspact, de controle op illegale migratie en een grondige hervorming van het gezondheidssysteem.

De verzoening waartoe Macron in april opriep, werd verstoord na de dood, door een schot van een politieagent, van de 17-jarige Nahel. Die dood leidde tot grote en gewelddadige protesten in Parijs en verschillende andere Franse steden.

“Rust is weergekeerd”

Uiteindelijk besliste Macron om de natie tijdens de nationale feestdag niet toe te spreken. Ondanks de vrees voor nieuwe rellen verliep de feestdag op 14 juli rustig. “Het doel van de honderd dagen is gehaald en de rust is weergekeerd”, stelt het Elysée.

“Het land gaat vooruit. De regering moet werken en zich voorbereiden op de start van het nieuwe schooljaar”, klinkt het nog.