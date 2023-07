Veertiende lichaam ontdekt in ondergelopen tunnel in Zuid-Korea

Reddingswerkers hebben maandagavond laat het lichaam van een veertiende slachtoffer ontdekt nadat een tunnel in Zuid-Korea was overstroomd. Ondertussen is de zoektocht beëindigd, meldt het Zuid-Koreaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.

In de ondergelopen tunnel in Osong, nabij de stad Cheongju in de centrale provincie Chungcheongbuk-do, is de dodentol dus gestegen tot veertien. Toen de tunnel overstroomde, kwamen zeventien voertuigen vast te zitten, waaronder een bus. De tunnel zal nog gesloten blijven voor inspectie.

Er zijn verschillende onderzoeken geopend naar de tragedie. Zo startten zowel de Zuid-Koreaanse regering als de politie afzonderlijk een onderzoek. President Yoon Suk Yeol hekelde het slechte beheer van risicogebieden.

Zuid-Korea zit momenteel middenin het regenseizoen. De zware regen houdt al meer dan een week aan en veroorzaakte al verschillende aardverschuivingen en stroomstoringen. Rivieren traden buiten hun oevers en ook dammen zijn overstroomd. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn 41 mensen omgekomen door het slechte weer en worden in het hele land nog 9 mensen vermist.

© AFP

© AFP

© EPA-EFE

© AFP

© AP