Demir verklaart de oorlog aan CD&V, dat verontwaardigd reageert: “Dit is de rechtszekerheid in Vlaanderen ondergraven”

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) neemt op eigen houtje maatregelen om de stikstofuitstoot in Vlaanderen te reduceren, nadat coalitiepartner CD&V vrijdag niet akkoord wou gaan met haar ontwerptekst. “Er verder over praten heeft geen zin meer. De citroen is uitgeperst.”

“Het zwaard van Damocles blijft boven Vlaanderen hangen zolang er geen sluitend juridisch decreet is, maar deze maatregelen zorgen ervoor dat het zwaard steviger hangt.” Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) neemt het heft in eigen handen om een strengere uitstootdrempel op te leggen voor nieuwe vergunningsaanvragen. Daarmee wil ze “het risico op een vergunningenstop maximaal voorkomen”. Veeteeltbedrijven met een stikstofuitstoot boven 0,025 procent zullen geen vergunning meer kunnen krijgen. Maar ook reeds verleende vergunningen komen in gevaar, als bedrijven geen maatregelen nemen om hun stikstofuitstoot terug te dringen naar die drempel.

Omweg

Op vraag van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) voert Demir die regels in via twee zogenaamde ministeriële instructies. Dat is de enige manier voor de minister om maatregelen te nemen zonder de Vlaamse regering te moeten raadplegen. Demir neemt die omweg nadat haar ontwerp van het stikstofdecreet afgelopen vrijdag tijdens de laatste ministerraad van het politieke jaar door coalitiepartner CD&V van tafel werd geveegd. De collega’s van CD&V weigerden die ontwerptekst van Demir goed te keuren, omdat ze daarin geen spoor terugvonden van de twee eisen die ze in maart gesteld hadden om jonge boeren op termijn meer perspectief te geven.

“Zo traag als de opstart van het onderzoek naar de milieueffecten verliep, zo snel komt minister Demir nu met een ministeriële instructie die de vergunningverlening in Vlaanderen op zijn kop zou zetten”, reageert Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) verontwaardigd. Hij verwijst daarmee naar het milieueffectenrapport dat aan CD&V beloofd werd tijdens de onderhandelingen in maart. De Vlaams regering smeedde toen na lange en moeizame onderhandelingen een akkoord waarbij CD&V de garantie kreeg dat hun twee eisen onderzocht zouden worden. Maar die milieustudie werd nog niet gegund. Dat Demir vrijdag toch al een ontwerptekst op tafel legde, was onaanvaardbaar voor CD&V die “gelijk wou oversteken”, samen met het resultaat van de milieustudie.

Komedie

Demir neemt nu zelf de vlucht vooruit. “Er verder over praten heeft geen zin meer. De citroen is uitgeperst.” Ze haalt daarbij fel uit naar haar coalitiepartner, die volgens haar de gemaakte afspraken gebroken heeft door niet akkoord te willen gaan met de ontwerptekst. “In het Engels hebben ze een mooie uitdrukking: Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Ik ga me dus niet meer laten paaien door komedie. CD&V heeft geen toestemming van de Boerenbond om woord te houden. En zo worden we in een politieke impasse gestort.”

“Inbreken op bestaande vergunningen zal de rechtszekerheid in Vlaanderen ondergraven”, bijt Brouns terug. “Iedere partij en elke burger die ondernemerschap, landbouw en degelijk bestuur in Vlaanderen een warm hart toedraagt, kan vandaag alleen maar verontwaardigd zijn.” Verontwaardigd zijn ze dan ook bij de Boerenbond. “Dit geeft ons alleen maar de indruk dat onze boeren als gijzelaars worden gebruikt in een politieke strijd”, zegt voorzitter Lode Ceyssens.

Terug aan tafel

Terwijl CD&V en N-VA elkaar dreigen te verstikken in de stikstofstrijd, doet Open VLD, de derde speler, een poging om de regeringspartners tot de orde te roepen. “Jo Brouns laat het akkoord van maart los en Zuhal Demir trekt keihard aan de handrem”, schrijft viceminister-president Bart Somers (Open VLD) op Twitter. “Zo geraken we er echt niet. Landbouw, industrie en rechtszekerheid zijn nu allen de verliezers. We moeten terug aan tafel, niet in de loopgraven. Als het van ons afhangt vandaag al.”

Of de Vlaamse regering, die na de laatste ministerraad van vrijdag in vakantiemodus ging, vandaag bijeen zal komen, is nog maar de vraag.