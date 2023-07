Chinese minister van Buitenlandse Zaken al drie weken niet meer in openbaar gezien

Er wordt druk gespeculeerd over de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang nadat hij al enkele weken niet meer in het openbaar is verschenen. Het laatste publieke optreden van de 57-jarige minister dateert van 25 juni, toen hij de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Andrei Rudenko ontving in Peking.

Op 10 juli zou Qin Gang, die pas sinds maart minister was, de EU-buitenlandchef Josep Borrell ontmoeten in Peking, maar enkele dagen daarvoor annuleerde China de afspraak. Er werd geen reden opgegeven.

Qin Gang was vorige week ook niet aanwezig bij een topontmoeting van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Zuidoost-Aziatische statengemeenschap Asean. In plaats daarvan reisde China’s topdiplomaat Wang Yi, die nog steeds boven Qin Gang staat in de hiërarchie, naar de bijeenkomst. Volgens een woordvoerder van het ministerie was Qin Gang er wegens gezondheidsredenen niet.

Toen de woordvoerder maandag opnieuw vragen kreeg over de lange afwezigheid van de minister, zei ze dat ze “geen informatie” had over dat onderwerp.

Qin Gang was ambassadeur in Washington voor zijn benoeming tot minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor was hij van 2014 tot 2017 viceminister van Buitenlandse Zaken en protocolchef voor Xi Jinping. Hij wordt beschouwd als een nationalistische hardliner, hoewel hij als ambassadeur in de VS minder confrontatiegericht was dan daarvoor in Peking.