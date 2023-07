Zuhal Demir over nieuwe maatregelen rond stikstof: “Niet mijn voorkeursscenario, maar was nodig om chaos te vermijden”

“Het is niet mijn voorkeurscenario”, zegt Vlaams minister Zuhal Demir in De ochtend over de maatregelen rond de stikstofuitstoot. De beslissing zorgt voor fricties binnen de Vlaamse regering, maar volgens Demir was die nodig om “chaos te vermijden”.

Afgelopen vrijdag kwam de Vlaamse regering niet tot een akkoord omtrent de stikstofuitstoot. CD&V en N-VA stonden lijnrecht tegenover elkaar. En dus besloot Vlaams minister Zuhal Demir om zelf het heft in handen te nemen door een strengere uitstootdrempel op te leggen voor nieuwe vergunningsaanvragen.

De bedoeling: het risico op een vergunningenstop maximaal voorkomen. Maar daardoor zullen veeteeltbedrijven met een stikstofuitstoot boven 0,025 procent geen vergunning meer krijgen. En ook reeds verleende vergunningen komen in gevaar als bedrijven geen maatregelen nemen om hun stikstofuitstoot terug te dringen naar die drempel.

“Als je vrijdag vaststelt dat de afspraken niet worden nageleefd, dan heb je als minister twee opties. Of er komt een vergunningenstop zoals in Nederland, wat wil zeggen dat niemand nog een vergunning krijgt. Geen ziekenhuizen, geen mensen die een huis willen bouwen noch de luchthaven. Of je neemt als minister je verantwoordelijkheid en je probeert die stop tegen te houden”, reageert Zuhal Demir dinsdag in De ochtend.

De minister geeft aan dat het ook voor haar geen voorkeursscenario is. “Maar het is het enige alternatief om chaos te voorkomen”, klinkt het.

Stoppen met ruziemaken

Dat CD&V het heeft over niet nagekomen afspraken in het onderzoek, ontkent de minister. “Dat klopt niet. Onmiddellijk na 10 maart zijn we begonnen met het uitschrijven van de opdrachten voor de milieurapporten. Ik heb dat conform de wet overheidsopdrachten gedaan. Zelfs een natuurdecreet werd aangepast. Maar ik kan zelf als minister geen milieurapport gaan maken, dat moet via een onafhankelijke instelling”, klinkt het.

Op de vraag of er nog een coalitie is, antwoordt Demir dat het gedaan moet zijn met het gekibbel. “Ik vind ook dat we moeten stoppen met ruziemaken over iets dat gaat over onze welvaart. Er zijn nog op veel domeinen uitdagingen. Dit was één dossier waarin afspraken niet werden nagekomen. En dit zijn geen verwijten, dit zijn gewoon bewarende maatregelen om te vermijden dat we naar chaos gaan. Want wat als er een betonstop komt? Zegt je dan: sorry, ik wacht nog op een decreet”, aldus Demir.