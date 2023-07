Mallory (19) kwam om bij een bootongeluk, maar de verantwoordelijke werd zelf vermoord door zijn vader

In de zaak van het bootongeval waarbij de 19-jarige Mallory Beach om het leven kwam, hebben haar nabestaanden een minnelijke schikking getroffen met de beruchte Alex Murdaugh. Het was zijn zoon die in dronken toestand de boot bestuurde, maar die werd intussen vermoord… door zijn vader.

Mallory Beach (19) overleed in februari 2019 toen ze in een boot zat die te pletter sloeg tegen een brug. Aan het stuur zat de dronken Paul Murdaugh (19) – hij had driemaal de toegelaten hoeveelheid alcohol in zijn bloed –, en de boot was eigendom van zijn vader Alex Murdaugh, de intussen voor moord veroordeelde steenrijke ex-advocaat.

Naast Alex Murdaugh moest ook de winkel die alcohol verkocht aan de toen in de VS minderjarige Paul als beklaagde terechtstaan. Maar een proces komt er niet van, want alle partijen sloten zondag een schikking. Daarin staat dat de nabestaanden van het slachtoffer 15 miljoen dollar (13,3 miljoen euro) krijgen van de beklaagden. Daarnaast wordt 3 miljoen dollar betaald aan vier andere tieners die als passagiers mee voeren op de boot.

Aangezien Alex Murdaugh zo goed als failliet is, zal het merendeel van de bedragen uitbetaald worden door de verzekering van de winkel.

Vermoord

Normaal zou het de bestuurder van de boot, Paul Murdaugh, zelf geweest zijn die aangeklaagd werd voor het dodelijke ongeval. Hij had de identiteitskaart van zijn oudere broer gebruikt om alcohol te kopen en was zwaar onder invloed.

Buster, Margaret, Paul en Alex Murdaugh. Paul had de identiteitskaart van Buster gebruikt. — © Facebook Maggie Murdaugh

Er waren drie aanklachten tegen hem, waaronder varen onder invloed, maar tot echte vervolging kon het nooit komen: hij werd in juni 2021 op 22-jarige leeftijd, net als zijn moeder Margaret, vermoord door zijn vader Alex Murdaugh. Die werd daar eerder dit jaar voor veroordeeld. Het proces was bijzonder veelbesproken, want een van de grootste dynastieën in de Amerikaanse rechtspraak kwam zo pijnlijk publiek ten val.

Alex Murdaugh zou de moorden gepleegd hebben om de aandacht af te leiden van zijn financiële misdrijven – die door een proces over het bootongeluk aan het licht dreigden te komen – en om medelijden en sympathie op te wekken bij de bevolking en bij de openbaar aanklagers. Dat pakte verkeerd uit: hij werd tot een levenslange celstraf veroordeeld.

Ondertussen zijn ook de onderzoeken heropend naar de dood van Murdaughs huishoudster en een klasgenoot van zijn andere zoon.