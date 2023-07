Voortvluchtige vader (44) dood aangetroffen na gezinsdrama in Leuven: “Hij had ex-werknemer verteld dat hij zijn vrouw en kinderen had vermoord”

Speurders hebben maandagnacht in de bossen rond Bokrijk het lichaam gevonden van Hengchun J. (44), nabij de Mini Cooper die hij drie maanden geleden aan zijn vrouw had geschonken. De Nederlander werd gezocht nadat de Leuvense politie in een restaurant op de Oude Markt het lichaam van een vrouw en een kleuter had aangetroffen.

Maandagavond laat dook een grote politiemacht op aan de Limburgse bossen van Bokrijk. Met tientallen mensen, quads en zelfs een politiehelikopter werden de bossen doorzocht naar Hengchun J. Aan de ingang van het bos, in de buurt van de Craenvenne, werd de groene Mini Cooper gevonden van de Nederlander.

De speurtocht in de bossen was het eindpunt van een nationale zoekactie naar de man. Maandagmiddag, rond 17 uur, was de Leuvense politie binnengevallen in het restaurant Cocolo dat Hengchun J. sinds 11 juni openhield op de Leuvense Oude Markt.

Links op de foto: de groene Mini Cooper van Hengchun J. — © Tom Palmaerts

“Rond 16.28 uur hebben de hulpdiensten een oproep gekregen”, zo meldde het parket van Leuven op maandag. “De beller meldde dat zijn werkgever ermee dreigde om zijn vrouw en kinderen iets aan te doen. Kort nadien nam de melder terug contact op. Zijn werkgever had hem verteld had dat hij zijn vrouw en kinderen had vermoord, en dat hij ermee dreigde om zichzelf van het leven te beroven.”

Baby in lakens gewikkeld

In een ruimte in het pand vonden de patrouilles het lichaam van een 37-jarige vrouw, en van een 5-jarige kleuter. Beiden waren om het leven gebracht. Getuigen zagen daarna hoe de politie weer naar buiten stapte met in hun armen een zeven maanden baby, gewikkeld in enkele lakens. “Het kindje was gewond, maar is ondertussen buiten levensgevaar”, aldus het parket.

Wie ze niet aantroffen, was de uitbater van het restaurant: Hengchun J.

Restaurants

Hengchun J. is afkomstig uit Shanghai, de grootste stad in China. Rond 1996 zou hij naar Europa gekomen zijn. Hij trok naar Nederland, waar hij jarenlang in de horeca werkte. In 2015 werd hij genaturaliseerd tot Nederlander. Hij werkte in verschillende restaurants, onder meer in Zwolle.

Maandagavond doorzocht de Leuvense politie het restaurant van Hengchun J. — © HSB

In 2020 verhuisde hij naar Borsbeek, bij Antwerpen. Daar woonde hij met zijn echtgenote Yu S., met wie hij in 2021 zou getrouwd zijn, en hun kinderen. Volgens zijn sociale media zou Hengchun J. de vader zijn van vier kinderen.

Cocolo

Op 30 april kondigde hij aan dat hij een restaurant had overgenomen in Leuven - een goeie 50 kilometer verderop. Hij had het pand aangeboden gekregen van de eigenaar - een man die ook in Borsbeek woont, en die keten heeft van Aziatische restaurants. Hengchun J. zag een buitenkansje in het pand, en hij verbouwde het pand eigenhandig op één maand tijd.

Op 11 juni opende restaurant Cocolo. Maar zijn collega’s in Leuven vonden het vreemd dat het restaurant afgelopen weekend al gesloten bleef.

Mini Cooper

Wat de aanleiding is van het drama, zal onderwerp uitmaken van het onderzoek. Op sociale media deelde Hengchun J. jarenlang trots foto’s van zijn kinderen. Op 30 maart deelde hij een foto van een groene Mini Cooper - “een nieuwe auto voor mijn lieve vrouw”, zo schreef hij erbij. Diezelfde auto die maandagavond in Bokrijk werd aangetroffen.

“Uit onderzoek van het parket van Limburg is gebleken dat de verdachte zichzelf van het leven beroofde”, zegt het parket van Leuven.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.