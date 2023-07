Brits parlement neemt controversiële immigratiewet aan

Het Britse parlement heeft in de nacht van maandag op dinsdag een erg controversiële immigratiewet aangenomen. De tekst bepaalt dat migranten die op clandestiene wijze het Verenigd Koninkrijk binnenkomen, geen asiel kunnen aanvragen in het land.

De wet is een cruciaal onderdeel van de beleidsplannen van de conservatieve premier Rishi Sunak, die van de strijd tegen clandestiene immigratie een prioriteit heeft gemaakt. Hij beloofde onder meer om migranten die met kleine bootjes het Kanaal oversteken “tegen te houden”. Vorig jaar zette op die manier nog een recordaantal van ruim 45.000 migranten voet op Britse bodem. Dit jaar gaat het al om meer dan 13.000 personen.

De Verenigde Naties verklaarden inmiddels dat de wet die de voorbije nacht werd aangenomen, “in strijd is” met de verplichtingen van het Verenigd Koninkrijk aangaande het internationaal recht met betrekking tot mensenrechten en vluchtelingen. Volgens de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN, Volker Turk, en de hoge commissaris voor vluchtelingen van de VN, Filippo Grandi, zal de wet “zware gevolgen hebben voor mensen die nood hebben aan internationale bescherming”.

“Verontrustend precedent”

De VN vreest onder meer dat duizenden mensen in het Verenigd Koninkrijk nu voor onbepaalde tijd in een juridisch precaire situatie zullen terechtkomen. Ook creëert de wet een “verontrustend precedent” doordat andere landen, ook in de EU, misschien in de verleiding komen om het Britse voorbeeld te volgen, aldus de VN, die de Britse regering oproept om de wetgeving ongedaan te maken.

Behalve voorkomen dat migranten die in het Verenigd Koninkrijk arriveren nog asiel kunnen aanvragen in het land, wil de Britse regering ook dat de migranten, nadat ze in detentie werden geplaatst, snel weer worden teruggestuurd naar hun land van herkomst of naar een derde land, zoals bijvoorbeeld Rwanda, ongeacht van waar ze komen.

Londen sloot vorig jaar een akkoord met Rwanda om illegale migranten uit te wijzen naar daar, maar in de praktijk kon van die optie nog geen gebruik worden gemaakt. Eind juni verklaarde het Supreme Court bovendien dat het plan van de Britse regering illegaal is, waarna de regering onmiddellijk in beroep ging tegen de beslissing.