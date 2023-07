Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelt België over opvang asielzoeker

Ons land is veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens omdat het geen opvang kon voorzien voor een asielzoeker, ondanks een verplichting van de rechter. Dat blijkt uit het arrest dat dinsdag is gepubliceerd en waarin de overheid een duidelijke tik op de vingers krijgt.

De zaak draait rond een man uit Guinee die op 12 juli vorig jaar in België aankwam, enkele dagen later een asielaanvraag indiende, maar zoals vele anderen geen opvang kreeg. Zoals bekend kampte ons land in die periode met een nijpend tekort aan plaatsen in het opvangnet van Fedasil.

Net als in andere dossiers werd Fedasil ook in zijn case door de Brusselse arbeidsrechtbank veroordeeld tot het aanbieden van een opvangplaats, op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per nacht. Pas op 4 november kon de Guineeër terecht in een centrum van het Rode Kruis in Evere, om nadien naar een centrum van SamuSocial in Koekelberg te verhuizen.

De rechters in Straatsburg oordeelden dinsdag dat de feiten een inbreuk vormen op artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat het recht op een eerlijk proces garandeert. Het Hof merkt op dat het dossier maar één van de vele zaken is die recent tegen België werden ingediend omdat ons land niet in staat was de vonnissen over de opvang van asielzoekers uit te voeren.

“De elementen die voor het Hof zijn aangevoerd, tonen een systemisch probleem binnen de verwerende staat (België, nvdr.) over de mogelijkheid van de autoriteiten om zich naar hun eigen regels te schikken over het recht op opvang van asielzoekers, waaronder ook definitieve beslissingen van Justitie die opdracht geven de regels te respecteren”, luidt het in het arrest. Het Hof zegt niet blind te zijn voor de moeilijkheden waarmee de regering werd geconfronteerd, maar toch is “dergelijke praktijk niet verenigbaar met het principe van de rechtsstaat dat aan de basis ligt van het systeem van het Verdrag.”