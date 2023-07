Ze vrezen zelfs dat hij in een hooibaal terecht is gekomen: tien dagen later, en nog steeds geen spoor van Émile (2,5)

De kleine Émile (2,5) verdwijnt zaterdagavond 8 juli 2023 omstreeks 17.00 uur uit de tuin van zijn grootouders in het gehucht Haute-Vernet in de Franse Alpen. In de woning zijn op dat moment meerdere familieleden van de jongen aanwezig. Twee buurtbewoners zien de jongen nog de straat oplopen, maar slaan geen alarm. Zij verklaren later dat het in Haute-Vernet niet abnormaal is dat kinderen op straat spelen en dus zagen ze niet meteen reden tot paniek. Maar Émile wordt daarna niet meer gezien.

Rond 18 uur wordt de politie ingelicht en start het onderzoek. Een dag later wordt ook een oproep tot getuigen gelanceerd en een speciale bellijn geopend. Daarop komen meer dan 1.200 tips binnen. Door de jonge leeftijd van het kind focust de politie zich de eerste dagen vooral op het gehucht zelf. Er worden twee dagen lang honderden vrijwilligers ingeschakeld en de politie doorzoekt de dertig gebouwen in Haute-Vernet. Alle 25 inwoners worden ondervraagd en 12 voertuigen worden binnenstebuiten gekeerd. Bij de zoekactie komen helikopters, drones en bloedhonden te pas. In totaal wordt 97 hectare aan bos en natuurgebied uitgekamd. Maar het levert allemaal geen bruikbaar spoor op.

Afgelopen weekend worden door de politiediensten enkele ‘twijfels’ weggenomen. Zo hadden de buurtbewoners een vuur in de bergen opgemerkt. Dat blijkt uiteindelijk een schoorsteenbrand te zijn. En ook de verdachte geur die in de vallei hing, blijkt niets te maken te hebben met de verdwijning van de kleine jongen.

Buurtbewoners hadden ook aangegeven dat ze vreesden dat Émile misschien in een hooibaal terechtgekomen was. De boeren in de regio zijn aan het oogsten en in het verleden vonden zij al dieren in de hooibalen. Een grote metaaldetector van het leger wordt ingeschakeld, maar ook dat leidt voorlopig niet tot meer duidelijkheid rond de verdwijning van de jongen.

Niets wordt uitgesloten

Maandag werd een nieuwe fase in het onderzoek geopend. De verdwijning van Émile werd niet langer als een sporenonderzoek ‘op heterdaad’ gezien, maar als een vooronderzoek. Concreet betekent dat dat politiediensten niet zomaar meer huiszoekingen mogen uitvoeren bijvoorbeeld en dat er nu vooral gekeken wordt naar alle informatie die tijdens de zoekactie verzameld werd.

Dinsdag kondigde de procureur van Digne-les-Bains aan dat er een gerechtelijk onderzoek geopend wordt door de complexiteit van de zaak. Er werden al twee onderzoeksrechters aangesteld.

Tot op vandaag wordt geen enkele hypothese uitgesloten. Zo werd al geopperd dat Émile mogelijk is meegenomen door een wolf of een grote vogel, maar dat lijkt ongeloofwaardig. De jongen is volgens zijn familie een goede stapper, maar er wordt meer en meer uitgegaan van de inmenging van een andere persoon. Zo wordt er bijvoorbeeld gedacht aan een ontvoering, maar zou er ook een ongeval gebeurd kunnen zijn en dan heeft die persoon het lichaam van de jongen mogelijk verplaatst.

Alle verzamelde gegevens worden nu geanalyseerd, maar dat zou wel verschillende weken in beslag kunnen nemen. De burgemeester van Le Vernet, François Balique, heeft ondertussen beslist om het dorpje tot het einde van de maand af te sluiten voor het publiek, uit vrees voor ramptoerisme.

