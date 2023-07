Nieuwe schattige beelden van papa August en vier nieuwe wolvenwelpjes

Niet negen maar tien wolvenwelpen telde de roedel in Hechtel-Eksel in 2022. Dat blijkt uit DNA-onderzoek dat het INBO (Instituut Natuur- en Bosonderzoek) uitvoerde op een wolvin in de Antwerpse Kempen. Daarnaast deelt het INBO ook nieuwe beelden van de welpen van dit jaar, die nog maar enkele maanden oud zijn. Ze zijn de zien samen met de vader, August.

Wolvin Emma is de superdiscrete wolvin die al vijf maanden in de regio Kalmthout-Brecht verblijft. Het DNA-onderzoek van april dit jaar bewijst nu dat ze een tot nog toe onbekende dochter is van de roedel uit Hechtel-Eksel. De Limburgse wolven hadden in 2022 dus niet negen maar tien welpen. Wolvin Emma of GW3449f slaagde erin om een vol jaar onder de radar te blijven. Vzw Welkom Wolf noemt haar de ‘wellicht meest discrete wolvin van Europa’ want de Limburgse roedel behoort tot één van de best gemonitorde ter wereld. Emma zit nog steeds in de regio rond Kalmthout-Brecht. Ze wordt er regelmatig geregistreerd met cameravallen. Als zij in september nog steeds aanwezig blijkt te zijn kan formeel worden gesproken van ‘vestiging’, en is het tweede wolventerritorium in Vlaanderen een feit.

Wolf August met een nieuw welp. — © INBO

Dodelijk

Zeven van de negen broertjes en zusjes van Emma zijn intussen verongelukt in de het verkeer. Zo wordt nog maar eens pijnlijk duidelijk hoe moeilijk het is voor een jonge wolf om te overleven. Voor de twee resterende welpen van 2022 geldt het spreekwoord: geen nieuws is goed nieuws. Wetenschappers gaan er vanuit dat ze nog in leven zijn.

Over een van de oudere broers - de lichting 2021 - is er ook goed nieuws vanuit Nederland. GW2435m werd er meermaals gesignaleerd met een wolvin op de Zuid-West Veluwe. Of ze een paar vormen in onduidelijk. Maar er werd dit voorjaar met regelmaat een wolvenpaar gezien op wildcamera’s in deze regio. Mochten deze twee wolven een territoriaal paar vormen en er later dit jaar jongen blijken te zijn, zou dit de eerste keer zijn dat een nakomeling van de Hechtel-Eksel roedel er in slaagt om zelf een roedel te stichten.

Wolvin Noëlla is dit jaar al aan haar vierde nest toe. De eerste beelden van de welpen dateren van 27 mei 2023. Op dit moment hebben we minstens zeven welpen voor de camera’s.