VanMoof failliet: elektrische fietsen dreigen onbruikbaar te worden, Cowboy biedt oplossing (maar niet voor iedereen)

VanMoof zag zich vorige week genoodzaakt om zijn winkels te sluiten en uitstel van betaling aan te vragen. Curatoren gaan nu op zoek naar een mogelijke overnemer. Zelfs als die gevonden wordt, gaan de klanten toch moeilijke maanden tegemoet.

Door de sluiting van de winkels zijn herstellingen niet mogelijk. Klanten van wie de e-bike momenteel binnen is, kunnen niet bij hun fiets. De fabrikant werkte ook samen met de Nederlandse keten Kwik-Fit voor onderhoud, maar ook daar klinkt het dat sommige onderdelen al niet meer leverbaar zijn, en dat er niet meteen een alternatief is. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de batterijen. Het onderhoud was sowieso al een moeilijk punt: veel gebruikers klaagden dat ze bij een probleem wekenlang moesten wachten om geholpen te worden.

Slot

Een ander probleem voor de bestaande klanten is het huidige besturingssysteem. Zo verloopt de vergrendeling van de fiets via een eigen app. Ook de bediening van sommige functies moet op die manier gebeuren. Als het bedrijf ophoudt te bestaan en de app offline gaat, dreigt de fiets daardoor niet meer bruikbaar te zijn.

Cowboy, de Belgische concurrent van VanMoof, speelt handig in op die onzekerheid. Het bedrijf lanceerde de Bikey app, waarmee een VanMoof fiets toch nog te ontgrendelen en bedienen valt. Al op de eerste dag klom het in de app-store van Apple in de top drie van gratis apps. Voor Android-gebruikers is dat alternatief er voorlopig nog niet.

Ontwerp

De broers Taco en Ties Carlier richtten VanMoof in 2009 op om ‘de perfecte stadsfiets’ te maken. Ze trok vooral de aandacht door haar strakke en minimalistische ontwerp. Ondanks de 190.000 verkochte exemplaren was het bedrijf wel nog zwaar verlieslatend, waardoor het steeds om nieuwe middelen moest gaan vragen bij geldschieters.

De curatoren moeten de specifieke toedracht van het faillissement nog onderzoeken, maar het is bekend dat het bedrijf zwaar moest investeren om de unieke onderdelen te kunnen laten produceren. De kosten voor reparaties die nog onder garantie vielen, bleken ook veel hoger dan begroot.

Cowboy

VanMoof vertoont veel gelijkenissen met het Belgische Cowboy. Ook dat merk boekt miljoenen verlies omdat het inzet op agressieve groei. Het zakenmodel wordt daarom ook aangepast: het bedrijf wil ook samenwerken met fietsenmakers om reparaties mogelijk te maken zonder dat klanten zich tot Cowboy moeten wenden.