Parket laat klacht voor huiselijk geweld tegen ex-Welsh bondscoach Ryan Giggs vallen

In een eerste rechtszaak kwam het vorig jaar niet tot een uitspraak, omdat de jury het niet eens kon worden over een uitspraak rond de schuld van de intussen 49-jarige oud-speler en -bondscoach van Wales. Een tweede rechtszaak stond gepland voor eind juli, maar het parket kondigde dinsdag tijdens een voorlopige hoorzitting aan de zaak te laten vallen.

Zijn ex-partner Kate Greville beweerde dat Giggs haar in november 2020 een kopstoot gaf en haar zus - die wilde tussenkomen - trakteerde op een elleboogstoot in het gezicht. Ook zegt ze dat haar voormalige partner haar in het begin van hun relatie tijdens een hevige ruzie eens naakt op straat zette en haar valies mee buiten kieperde. Giggs ontkende de aantijgingen steeds. Hij zette na de aanklachten wel een stap opzij als bondscoach van Wales, eerst tijdelijk en in juni 2022 definitief.