Noord-Korea pakt Amerikaanse soldaat op die grens oversteekt tijdens bezoek aan demarcatiezone

“Een Amerikaanse staatsburger is zonder toestemming de militaire demarcatielijn overgestoken naar de Democratische Volksrepubliek Korea (oftewel Noord-Korea, red.). We geloven dat hij momenteel in hechtenis is in de Democratische Volksrepubliek Korea en werken samen met de KPA (het Koreaanse Volksleger, red.) om dit incident op te lossen,” schrijft United Nations Command op Twitter.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Volgens berichten in Zuid-Korea gaat het om de Amerikaanse soldaat Travis King, die om 15.27 uur plaatselijke tijd zonder toestemming de grens zou zijn overgestoken. Waarom hij dat deed, en of hij het überhaupt met opzet deed, is nog onduidelijk. Nieuwszender CNN bevestigt op basis van informatie van de Amerikaanse defensie wel dat de persoon in kwestie een militair is met een lage rang.

Ernstig risico

De DMZ is een bufferzone die beide landen scheidt sinds de Koreaanse Oorlog (1950-1953). De demarcatiezone, die onder controle van de VN staat, is 4 kilometer breed en 250 kilometer lang.

De VS hebben voor hun burgers een reisverbod ingesteld naar Noord-Korea “vanwege het aanhoudende ernstige risico op arrestatie en langdurige detentie van Amerikaanse staatsburgers”.

Noord-Korea sloot de grenzen bij de start van de coronapandemie, en heeft ze nog niet heropend. Ook de Noord-Koreaanse veiligheidsmacht aan Noord-Koreaanse zijde van de bufferzone is aanzienlijk verminderd.