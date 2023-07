Geen plenair debat over heibel binnen Vlaamse regering: “Beschamend en ongezien”

Groen en Vooruit zijn er niet over te spreken dat de meerderheidspartijen niet ingaan op hun vraag naar een plenaire vergadering over de stikstofcrisis. “Beschamend” en “ongezien”, vindt Groen-fractieleider Mieke Schauvliege dat. Ze verwacht nu dat minister-president Jan Jambon (N-VA) en alle betrokken ministers dinsdagnamiddag naar de bevoegde commissie afzakken om tekst en uitleg te geven. Jambon zal aanwezig zijn vanaf 15 uur.

Nadat vrijdag was gebleken dat de Vlaamse regering geen akkoord kon bereiken over het Stikstofdecreet, had Schauvliege al tevergeefs een verzoek ingediend om het dossier te bespreken in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Toen minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) maandag dan maar zelf instructies met maatregelen uitvaardigde, was dat voor de groene fractieleidster opnieuw aanleiding om een plenaire vergadering te vragen. Maar ook nu krijgt ze nul op het rekest.

“Dat de meerderheidspartijen en ministers weigeren een plenaire vergadering bij elkaar te roepen - hoewel die altijd al voorzien was in de kalender - is ronduit gênant. De natuurvernietiging, de onzekerheid voor onze boeren: dat gaat allemaal gewoon verder, die bedreigingen nemen geen vakantie. Maar op een nieuw dieptepunt in de stikstofcrisis permitteren N-VA, CD&V en Open VLD het zichzelf wél om hun vakantie vroegtijdig te laten starten”, laakt Schauvliege.

N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele geeft toe dat het herenakkoord in het parlement stipuleert dat er een actuadebat wordt georganiseerd als drie partijen daar om vragen. “Maar hier gaat het over het samenroepen van een plenaire vergadering en dat is een beslissing van de meerderheid”, zegt hij. “In het uitgebreid bureau is maandag beslist dat alle vragen aan bod kunnen komen in commissie. Een deel van de oppositie volgde die redenering ook.”

Hannelore Goeman van Vooruit heeft het over een laffe beslissing. “Elke burger kan vaststellen dat er opnieuw een openlijk conflict is in de Vlaamse regering”, zegt ze. “Die hangt intussen met zoveel haken en ogen aan elkaar dat een zichzelf respecterend parlement toch minstens moet kunnen controleren wat er nog van over blijft?”