Anja (7) overleefde de hel van Marioepol, maar sterft tijdens droomtrip naar Disneyland

Ongeveer een jaar nadat ze met haar gezin uit het zwaar belegerde Marioepol wist te vluchten, is een zevenjarig Oekraïens meisje in Frankrijk om het leven gekomen. Anja stierf bij een verkeersongeval in Parijs, net voor ze naar Disneyland zou gaan.

Tot vorig jaar woonde de familie Plankevych in Marioepol, de Zuid-Oekraïense havenstad die al van in het begin van de oorlog door de Russen belegerd en zwaar onder vuur genomen werd. Pas na een maandenlange strijd namen Russische troepen de controle over, maar toen was de stad al quasi volledig verwoest.

Ook de familie Plankevych ontsnapte niet aan de oorlogsgruwel. Vader Roman werd een tijdlang opgesloten en gemarteld, zijn hoogzwangere vrouw Kristina werd tijdens de belegering gedwongen in de kelder van een ziekenhuis te bevallen van een klein broertje voor hun toen zesjarig dochtertje Anja.

(lees verder onder de foto)

“Anja was lief, open en levenslustig. In het dagelijkse leven zag je niet dat ze al zo veel nare dingen had meegemaakt”, zo getuigt een kennis. — © rr

Toch wist het vierkoppige gezin op een gegeven moment te ontsnappen. Via Litouwen trokken ze naar Duitsland, waar ze zich uiteindelijk in het Ruhrgebied (in de stad Marl) zouden vestigen. Vader Roman, die eigenlijk advocaat was maar als hobby ook tatoeëerde, kon daar in de buurt via een kennis aan de slag bij een tattoostudio.

Begin deze maand besloten haar ouders om Anja - die op jonge leeftijd al zo veel verschrikkelijke dingen had gezien - mee te nemen op een uitstapje naar Parijs. Terwijl oma in Marl op broertje Dmitrij zou passen, kon Anja een paar zorgeloze, gelukkige dagen doorbrengen in Disneyland. Daar had ze altijd al van gedroomd.

Zebrapad

Op 4 juli zouden de drie naar het pretpark gaan, de tickets waren al geboekt. Maar een dag eerder sloeg het noodlot toe, nabij de Champs-Elysées in de Franse hoofdstad. Tijdens een avondwandeling stonden Anja en haar ouders aan een zebrapad te wachten toen een automobilist hen het signaal gaf dat ze mochten oversteken. Een andere bestuurder, een taxichauffeur, trapte op dat moment echter het gaspedaal in en reed het meisje en haar vader aan. Roman raakte gewond, Anja stierf ter plaatse.

(lees verder onder de foto)

Het was de droom van Anja om ooit een bezoekje te brengen aan Disneyland. — © AFP

Er werd een onderzoek geopend naar onvrijwillige doodslag en de taxichauffeur werd opgepakt, maar de eerste drugs- en alcoholtesten zouden alvast negatief zijn.

“Dit is een drama”, zegt Jana Emmrich, een Duitse die het Oekraïense gezin had opgevangen na hun vlucht en Anja ook onder haar hoede had in een kinderkoor. “Alle kinderen noemden haar liefkozend Anni. Ze was zo lief, open en levenslustig. Je merkte in het dagelijks leven niet dat ze zo veel nare dingen had meegemaakt. Dat zagen alleen de ouders.”