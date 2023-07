Racisme, seksueel misbruik en homofobie: maandenlang onderzoek van BBC legt toxische werksfeer bij Britse McDonald’s bloot

McDonald’s is goed bezig om zijn werknemers te beschermen tegen seksuele intimidatie. Zo klonk het bij de Britse tak van de fastfoodketen, na het ondertekenen van een overeenkomst met de Britse commissie gelijkheid en mensenrechten. Er werd gesproken van een zero tolerance-beleid en werknemers zouden een speciale training moeten volgen.

Maar een onderzoek van de Britse openbare omroep haalt dat positieve verhaal helemaal onderuit. Journalisten spraken de afgelopen maanden met huidige en voormalige werknemers en daaruit kwamen meer dan honderd beschuldigingen naar voren. 31 over seksueel misbruik, 78 over seksuele intimidatie, 18 over racisme en 6 over homofobie.

Zo getuigde een 17-jarige werkneemster dat een 20 jaar oudere collega haar racistische verwijten naar het hoofd gooide en vroeg of hij zijn penis aan haar mocht laten zien. Hij wilde “zwart-witte” baby’s maken. Een andere 17-jarige werknemer, die intussen het bedrijf heeft verlaten, werd gewurgd door een leidinggevende en kreeg expliciete beelden toegestuurd. Een manager van een filiaal in Cheshire zou nieuwe werkneemsters, allemaal tieners, onder druk gezet hebben om seks met hem te hebben. In een vestiging in Noord-Ierland waren seksuele relaties tussen werknemers dan weer zo vanzelfsprekend dat er een uitbraak was van de seksueel overdraagbare ziekte gonorroe. En dat zijn nog maar enkele voorbeelden uit het onderzoek.

Eerste job

McDonald’s is een van de grootste werkgevers in het Verenigd Koninkrijk. Er werken meer dan 170.000 mensen in de 1.450 vestigingen en driekwart daarvan zijn tussen 16 en 25 jaar. Voor velen is het hun eerste job ooit.

In het Verenigd Koninkrijk wordt dan ook in shock gereageerd op de bevindingen van de BBC. Verschillende medewerkers stapten naar hun leidinggevenden, maar werden vaak simpelweg niet gehoord.

Alistair Macrow, topman van McDonald’s in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, bood nadat het onderzoek werd uitgebracht zijn verontschuldigingen aan bij de werknemers. Hij zei dat er “simpelweg geen plaats is voor intimidatie, misbruik of discriminatie” bij het bedrijf. “Er zijn duidelijk gevallen waarin we zijn tekortgeschoten en daarvoor bieden we onze oprechte excuses aan.”

“We zullen alle beschuldigingen onderzoeken en alle bewezen schendingen van onze gedragscode zullen worden bestraft met de strengste maatregelen die we wettelijk kunnen opleggen, tot en met ontslag.”