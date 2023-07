Handel op Brusselse beurs op laagste niveau in tien jaar: “Een bizarre periode”

De beurs van Brussel heeft er een moeilijke eerste jaarhelft op zitten. Het volume van de aandelenhandel daalde tot het laagste peil in tien jaar, onder meer omdat de hype van de particuliere beleggers, die tijdens corona in groten getale de beurs ontdekten, voorbij is. Beursuitbater Euronext verwacht wel dat de tweede helft van 2023 beter zal zijn.

De eerste helft van 2023 bracht nog geen beterschap op de beurzen. De Bel20, de sterindex van de Brusselse beurs, ging nog eens 4,3 procent omlaag, nadat er in 2022 al een verlies van ruim 14 procent was opgetekend. De BelSmall-index van kleine bedrijven daalde met 8,7 procent, terwijl de BelMid-index, met middelgrote bedrijven, wel een kleine winst (+1,1 procent) kon boeken.

De totale marktkapitalisatie van de bedrijven op de beurs van Brussel daalde met 4 procent tot 304 miljard euro. Het aandeel van brouwer AB InBev, het absolute zwaargewicht op de beurs, ging bijna 8 procent lager en verloor zo bijna 8 miljard euro aan beurswaarde, onder meer door de storm rond Bud Light in de Verenigde Staten. Hoogspanningsnetbeheerder Elia en holding D’Ieteren verloren meer dan 12 procent, terwijl farmagroep UCB meer dan 10 procent won.

Benoît van den Hove, de kersverse CEO van Euronext Brussel, sprak bij de voorstelling van de halfjaarcijfers van “een bizarre periode”, met razendsnel stijgende rentevoeten en een aanhoudend hoge inflatie. Dat uitte zich in een eerder afwachtende houding bij beleggers.

Einde van een hype

Die terughoudendheid vertaalt zich ook in de beursactiviteit. Gemiddeld werd er elke dag voor 341 miljoen euro verhandeld, het laagste niveau sinds 2013. Dat gebeurde verspreid over bijna 53.000 transacties per dag, bijna 20.000 minder dan in 2022. Het gemiddelde bedrag per transactie steeg wel, tot zowat 6.400 euro. Daarmee zit het opnieuw op het niveau van voor de coronacrisis.

Minder, maar gemiddeld grotere transacties dus. Dat heeft te maken met het einde van de hype van particuliere beleggers (die vaak voor kleinere bedragen beleggen), zegt Van den Hove. Zij ontdekten begin 2020, nadat de beurzen bij het begin van de coronacrisis zware klappen hadden gekregen, mogelijkheden op de beurs. Mede ook door verhalen over activistische beleggers, “werd een positieve atmosfeer gecreëerd voor particuliere investeerders, en de volumes verdubbelden”, aldus de CEO van Euronext Brussel. Maar nu de beurzen het al een tijd minder goed doen, “is de hype wat gaan liggen, de volumes bij particuliere beleggers liggen weer op het niveau van voor corona”.

Euronext Brussel kon in de eerste zes maanden van 2023 geen nieuwe bedrijven verwelkomen op de beurs. Er verdwenen daarentegen vier bedrijven, waaronder vastgoedbedrijf Befimmo en meststoffenbedrijf Rosier. De kapitaalverhogingen en obligatie-uitgiftes bleven wel op peil tijdens de eerste jaarhelft.

Omslagpunt

Van den Hove verwacht dat de toestand de komende maanden zal verbeteren, en dat de beursactiviteit weer naar normalere niveaus zal evolueren. “Mogelijk is het omslagpunt bereikt.” Het is ook uitkijken naar de in december geplande beursgang van Syensqo, het bedrijf dat afgesplitst wordt van chemiebedrijf Solvay. “Veel bedrijven denken nog over een beursgang na, het topic beursgang blijft belangrijk voor veel ondernemers”, is Van den Hove optimistisch.

Euronext Brussel is onderdeel van de groep Euronext. Die omvat ook de beurzen van Amsterdam, Dublin, Lissabon, Londen, Milaan, Oslo en Parijs.