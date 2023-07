Ook harde kern van Inter haalt Lukaku door het slijk: “We hebben je verdedigd, jij hebt ons verraden”

“Wij hebben jou verdedigd tijdens je moeilijke periode, maar jij, Romelu, hebt ons nu allemaal verraden. Je beloont ons met een mes in de rug, dat doet denken aan wat Brutus deed (bij Julius Caesar, red.). Het clubembleem dat ons meer waard is dan ons eigen leven, kuste je maar nu verkoop je jezelf als goedkope, gemene huurling aan de hoogste bieder. Vooraleer je een kampioen wordt, moet je een man worden en dat ben jij niet”, zijn de woorden hard voor Lukaku.

Het is niet de eerste keer dat de Rode Duivel en de harde kern van Inter met elkaar in de clinch liggen. Toen Inter twee jaar geleden landskampioen werd, vertrok Lukaku opnieuw naar Londen om zijn geluk te beproeven bij Chelsea, maar dat draaide op niets uit. Big Rom kwam later met hangende pootjes terug naar Milaan, toonde spijt en werd door de harde kern na verloop van tijd weer in de armen gesloten. Tot nu, de liefde lijkt nu voorgoed voorbij.