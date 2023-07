Je oude Barbiepop kan veel geld waard zijn: hier moet je op letten

Nu de Barbie-film deze week ook in ons land in première gaat, is het voor veel mensen misschien wel het moment om hun oude Barbiepop van de zolder te halen. En die oude pop zou je, naast een portie nostalgie, ook nog eens een stevige duit kunnen opleveren. Hier moet je op letten.

Door de nieuwe Hollywoodfilm is de iconische pop van speelgoedproducent Mattel aan een opmars bezig. Dat merken ze ook bij de veilingsite Catawiki. In de afgelopen twee jaar is de verkoop van Barbiepoppen er bijna verdubbeld en steeg de gemiddelde waarde met meer dan 20 procent. België staat bij de veilingsite samen met Italië en Nederland in de top 3 van landen waar de meeste Barbies gekocht worden en waar het meeste geld wordt uitgegeven aan de poppen.

LEES OOK. Vrijgevochten, feministische Barbie beroert de gemoederen: “De boodschap is duidelijk”

En die poppen kunnen veel geld waard zijn. Een American Girl Barbie uit de jaren 1960 ging voor €2.000 van de hand, een zeldzame Fabergé Barbie uit 1998 werd verkocht voor €1.510 en een vintage Francie uit 1967 - de eerste zwarte Barbie pop ooit - bracht meer dan €1.000 op. Echt zeldzame modellen kunnen zelfs bedragen van zes cijfers bereiken. In 2010 bracht een Barbie ontworpen door de Australische juwelenontwerper Stefano Canturi zelfs bijna 300.000 euro op voor een goed doel.

(Lees verder onder de foto)

Van links naar rechts: Francie uit 1967, Fabergé Barbie uit 1998 en American Girl Barbie uit de jaren 1960. — © Catawiki

“Barbie is een iconische pop en een gewild verzamelobject. Met de aanstaande film release verwachten we een golf van interesse in Barbie”, zegt Barbara Bieshaar, speelgoedexpert bij Catawiki. “Dit is het perfecte moment om thuis op zolder te zoeken naar een verborgen schat. Een mooie kans om je jeugdherinneringen om te zetten in waardevolle bezittingen.” Bieshaar legt uit waar je op moet letten om erachter te komen of je Barbiepop een fortuin waard is.

LEES OOK. Superfan Nora (26) met knalroze BMW naar avant-première Barbie-film: “Ik was zó blij toen nummerplaat ‘barbie’ nog vrij bleek”

Hoe ouder, hoe beter

Ten eerste is de leeftijd van je pop belangrijk. Als vuistregel geldt: hoe ouder de Barbie, hoe hoger de waarde - vooral als ze in perfecte staat verkeert. Een Barbie uit 1959 in uitstekende staat wordt door Bieshaar geschat op ongeveer 10.000 euro. Goed bewaarde originele Barbies uit de jaren 1960 en 1970 worden verkocht voor bedragen van drie tot vier cijfers.

Typische kenmerken van dit eerste Barbie-tijdperk zijn gaten aan de onderkant van haar voeten en een papieren label op haar pols. De wittere kleur kan ook een waardevolle indicator zijn, omdat het materiaal van oude poppen de kleur niet goed vasthield. Op de achterkant van Barbie staat ook het opschrift ‘Made in Japan’, het land waar de modepop tussen 1959 en 1972 werd gemaakt.

LEES OOK. Langverwachte ‘Barbie’-film verboden in Vietnam door omstreden scène

Bij jongere popen kan het productnummer van vijf cijfers op de hals je helpen. Daarnaast is het ook raadzaam om online databases zoals Fashion-doll-guide of Vintagebabs te raadplegen.

Op oudere Barbies kan je de woorden ‘Made in Japan’ terugvinden. — © Catawiki

Accessoires

Zit je Barbie daarnaast nog in de originele, gesealde verpakking? Dan kan die wel eens een hoog bedrag opleveren. Doordat de pop nog in de originele staat is, weten verzamelaars zeker dat de bijhorende accessoires ook aanwezig zullen zijn.

Nagellak en oorbellen

Wat de waarde van je Barbie ook de hoogte in kan sturen, zijn knikkende knieën en nog intacte nagellak. Zette je als kind zelf de schaar in de haren van je pop of bracht je zelf ‘make-up’ aan met een stift? Dan zal de waarde dalen.

Let daarnaast ook op de oren van je pop. “In de jaren ‘60 droeg Barbie oorbellen die soms groene verkleuringen achterlieten”, legt Bieshaar uit. “Deze vlek is moeilijk te verwijderen en vermindert daarom de waarde van de poppen. Dit geldt ook voor beschadigingen, zoals krassen of afbladderende verf.”

(Lees verder onder de foto)

Een groen oor en beschadigde nagellak brengt niet meer veel op. — © Catawiki

Speciale edities en modehuizen

Poppen die speciale gebeurtenissen herdenken, zoals het jubileum van de Britse Queen, of samenwerkingen met beroemdheden kunnen ook meer waard zijn. “Maar zelfs edities die vroeger weinig interesse trokken, zoals de rockster Barbies uit de jaren 1980, kunnen snel aan populariteit winnen door toenemende interesse in popcultuur.”

LEES OOK. Van “niet echt geslaagd” tot “ik herken mij er wel in”: meningen zijn verdeeld over nieuwe Barbie met syndroom van Down

Samenwerkingen met modehuizen zijn ook opvallend, zegt Bieshaar. Barbie is al gekleed door meer dan 70 ontwerpers, van Dior, Armani en Versace tot Oscar de la Renta. Die samenwerkingen kunnen ook hogere verkoopbedragen opleveren. Zo vond een Karl Lagerfeld-Barbie een nieuw thuis via Catawiki voor 1.500 euro.

(Lees verder onder de foto)

Van links naar rechts: de Giorgio Armani-Barbie, de Oscar de la Renta-Barbie en de Versace-Barbie — © Catawiki

Een actuele collectie die nu al de interesse van verzamelaars trekt, zijn de Día De Los Muertos-Barbies. Die zijn uitgebracht in 2019 en vernoemd naar een van de belangrijke Mexicaanse feestdagen.