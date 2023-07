Wereldberoemde Nederlander Wim ‘Iceman’ Hof aangeklaagd voor dood van 17-jarige Amerikaanse

De Nederlandse filosoof Wim Hof, het best bekend als zijn bijnaam ‘Iceman’, wordt in de VS aangeklaagd na de dood van een 17-jarig meisje. Zij verdronk in augustus vorig jaar nadat ze de ademhalingstechnieken van Hof had toegepast.

De Californische advocaat Raphael Metzger trof vorig jaar op 10 augustus zijn 17-jarige dochter Madelyn Rose dood aan in zijn zwembad. Ze lag met haar hoofd naar beneden in het water, pogingen om haar te reanimeren haalden niets meer uit. De autopsie wees uit dat zij niet onder invloed was en dat er ook geen fysieke problemen aan de basis lagen van haar overlijden. Dit was een accidentele verdrinking, zo blijkt. Een uitleg waar Metzger geen genoegen mee neemt.

Ademhalingsoefeningen

De advocaat vindt dat het overlijden niet accidenteel was, maar dat er wel degelijk mensen verantwoordelijk voor zijn. Wim Hof en zijn bedrijf Innerfire, in eerste instantie. De Nederlandse filosoof - bekend als Iceman omdat hij bestand is tegen extreem koude temperaturen - raadt ademhalingsoefeningen aan die bestaan uit een aantal reeksen van krachtig inademen, kort uitademen en dan even stoppen met ademen. Op die manier kan je volgens hem steeds langer je adem inhouden, wat bijvoorbeeld tijdens het zwemmen een voordeel kan zijn.

Die oefeningen zijn omstreden, want volgens critici leiden ze niet zelden tot hyperventilatie en tijdelijke bewusteloosheid. Madelyn Rose zou de oefeningen niet lang voor haar overlijden online opgezocht hebben. Er stond bijvoorbeeld nog een tabblad open in haar browser. Mogelijk heeft ze de oefeningen in het water uitgevoerd en is ze daardoor verdronken, zo meent de advocaat.

67 miljoen

Daarom sleept Metzger de Nederlander en zijn bedrijf voor de rechter. Bovendien zou de moeder van het meisje en de ex-vrouw van de advocaat, Tammy, haar die oefeningen aangeleerd hebben. Zij wordt mee aangeklaagd voor nalatigheid.

De claim van Metzger is er niet naast. Hij eist van de beklaagden een schadevergoeding van 67 miljoen dollar. Bovendien wil hij dat de rechtbank Hof verplicht om op zijn website, sociale media en promomateriaal veel duidelijker te maken dat er gevaar verbonden is aan zijn methode en dat ze nooit in het water toegepast mag worden.

“Onterecht”

Aan waarschuwingen is er geen gebrek op de website en in de reclame van Innerfire, zegt CEO Enahm Hof in Amerikaanse media. De zoon van Wim Hoof benadrukt er dat die waarschuwingen niet alleen tekstueel zijn, maar ook in video’s te zien zijn. “Oefen nooit tijdens het besturen van een voertuig of in of nabij water”, is er inderdaad te lezen.

De zoon van Wim Hof noemt de rechtszaak een poging om zijn vader en het bedrijf onterecht de schuld te geven van een vreselijke tragedie. “Het doet me pijn dat meneer Metzger het overlijden van zijn dochter gebruikt om zijn ex-vrouw en ons aan te klagen”, zei hij tegen outsideonline.com. Hof ondernam intussen juridische stappen om het niet tot een proces te laten komen. In een van de moties die hij en zijn bedrijf indienden staat dat Hof geen zakelijke belangen heeft in Californië en nooit producten op de markt heeft gebracht of verkocht aan inwoners van de staat. Tammy heeft dan weer een wederzijdse aanklacht gedaan tegen haar ex-man, waarin ze stelt dat de rechtszaak de zoveelste tactiek is in de scheidingsprocedure die haar en hun dochter martelde.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat iemand is verdronken die de ademhalingsoefeningen van Wim Hof deed. In 2016 en 2017 werden er meerdere verdrinkingsdoden in verschillende landen gelinkt aan de ademhalingsoefeningen van Wim Hof. De zoon van Hof en directeur van diens bedrijf zei daar eerder over dat er uitgebreid is gewaarschuwd om niet onder water de methode toe te passen. “Overal op onze site en bij al onze uitingen waarschuwen we mensen, meer kunnen we niet doen.”

Op Twitter uitte journalist Scott Carney van The New York Times nog kritiek aan het adres van Hof. Hij heeft het over dertien doden in de VS door de methode, en hij beweert sinds het verschijnen van een documentaire erover bedreigingen gekregen te hebben en het slachtoffer te zijn van intimidatie.