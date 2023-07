Het Pentagon is onttroond: dit is ’s werelds grootste kantoorgebouw

Het Pentagon is niet langer het grootste kantoorgebouw ter wereld. Dat staat nu in de Indische stad Surat, waar 90 procent van de diamanten op de planeet geslepen worden.

De Surat Diamond Bourse, zoals het gebouw heet, is pas geopend na vier jaar bouwwerkzaamheden - waarvan er twee de mist ingingen vanwege de pandemie - en biedt naar eigen zeggen plaats aan meer dan 65.000 professionals. Het bestaat uit negen rechthoekige structuren, verbonden door een soort van centrale ruggengraat, met vijftien verdiepingen. Het gebouw beslaat 35 are land.

Volgens de architecten is er 659.611 vierkante meter bedrijfsruimte in. Daarmee onttroont het het Pentagon als grootste kantoorgebouw ter wereld. In november zouden de eerste mensen hun intrek nemen in de meer dan 4.700 bedrijfsruimtes die het gebouw telt. Het gebouw, dat 345 miljoen euro kostte, telt 131 liften en ook ruimtes voor winkels, horecazaken, wellness en vergaderzalen voor alle werkenden.

Later dit jaar zal het wellicht feestelijk geopend worden door de Indische premier Narendra Modi.

© Surat Diamond Bourse