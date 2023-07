Man die inreed op groep carnavalisten in Strépy blijft opgesloten

Paolo Falzone, de man die op 20 maart 2022 met zijn wagen inreed op een carnavalsgroep in Strépy-Bracquegnies, blijft voorlopig in de cel. De raadkamer in Doornik kende tijdens een zitting op dinsdag een enkelband toe aan de man, maar het parket ging in beroep. Sinds de dag van het ongeval zit Falzone in voorarrest.