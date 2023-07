Israëliërs blokkeren wegen en stations om justitiehervorming tegen te houden

Volgens Israëlische media werd op de ‘Dag van Verzet’ onder meer in de steden Haifa, Tel Aviv, Jeruzalem, Petach Tikwa en Rehovot geprotesteerd. In Tel Aviv vormden legerveteranen een menselijke ketting die de hoofdingang van het hoofdkwartier van het leger blokeerde. Ook de beurs in Tel Aviv was het doelwit van demonstranten. In Haifa en Tel Aviv liepen dan weer honderden mensen treinstations binnen terwijl ze “Israël is geen dictatuur” schreeuwden. De politie heeft negentien mensen opgepakt.

Het nieuwe protest komt er een week nadat het Israëlische parlement in eerste lezing instemde met een tekst die de bevoegdheid van het Hooggerechtshof beperkt. Het wetsontwerp ontneemt dat hof de mogelijkheid om te oordelen over de “redelijkheid” van een regeringsbeslissing. Dinsdag wordt in een commissie opnieuw gedebatteerd over de tekst, die de komende dagen weer aan het parlement zou worden voorgelegd voor een eindstemming.

In Israël wordt al sinds begin dit jaar geprotesteerd, nadat de nieuwe regering bekendmaakte dat ze de bevoegdheden van het Hooggerechtshof wil inperken ten gunste van het parlement. Zo krijgen de parlementsleden de mogelijkheid om beslissingen van het Hooggerechtshof met een eenvoudige meerderheid ongedaan te maken. Politici zouden ook meer inspraak krijgen bij de benoeming van rechters.

Critici vinden dat de plannen een beperking inhouden van de gerechtelijke macht ten voordele van de politieke macht, waardoor het evenwicht der machten en het democratisch karakter van de staat verloren gaan. De regering-Netanyahu zegt dan weer dat de hervorming als doel heeft om een beter machtsevenwicht te garanderen.

© REUTERS