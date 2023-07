Seconden na dit beeld sloeg het noodlot toe, voor de ogen van hun kinderen

De vrouw, de 32-jarige Jyoti Sonar, zat op 9 juni met haar echtgenoot op een rots langs de Arabische Zee wat foto’s te nemen van de prachtige zee. Vanop een afstand keken hun drie kinderen toe, wanneer plots een hoge golf over de rotsen sloeg en de vrouw meesleurde. Geen hulp kon nog baten: ze verdronk.

De dramatische video waarin het gebeurde, werd de voorbije uren veel gedeeld op sociale media. Je hoort de kinderen wanhopig “mama” roepen. Haar echtgenoot Mukesh Sonar probeerde haar nog vast te grijpen in een poging haar te redden, maar lukte daar niet in. Hij kon zelf door omstaanders gered worden.

“Ik verloor mijn evenwicht en we gleden allebei weg”, zegt hij daar bij India Today over. “Een man hield me vast terwijl ik mijn vrouw probeerde vast te houden, maar ze kon niet meer gered worden. Haar lichaam werd een dag later gevonden door de Kustwacht na een 20 uur durende zoekactie.

Picknick

Het gezin ging om de twee weken picknicken, zei de vader nog, en uitgerekend die dag hadden ze een andere plaats uitgekozen. Maar door het hoge tij van de zee was het strand van Juhu afgesloten, dus gingen ze toch weer naar Bandra. “Jyoti volgde mij de zee in en we genoten van het water dat tegen onze kleding spatte. De kinderen probeerden naar ons toe te komen, maar we zeiden dat het niet mocht omdat het water te onstuimig was.”