T1 Pieter-Jan Ghyselen mikt op stabiel eerste seizoen in eerste provinciale met VC Ardooie: “Gezonde motivatie linken aan gerichte opbouw”

Nog even terug naar vorig seizoen. Ardooie wist zich na een onverwachte eerste periodetitel via de eindronde naar een promotieticket te spelen. De stap naar eerste provinciale krijgt een unieke vermelding in de annalen, een eervolle ontvangst op het gemeentehuis hoorde erbij. Voor dat belangrijke eerste seizoen in de hoogste provinciale reeks, onderging de kern een kleine metamorfose. “De kern was té klein, dat verklaart de acht inkomende transfers”, vertelt Pieter-Jan Ghyselen. “We mikken op een stabiel seizoen en zekerheid omtrent het behoud. Wat keepers betreft, baden we in luxe. Naast Brent Callewaert, die een topseizoen bij mekaar voetbalde, beschik ik met Seppe Van Maele, Dylan Leys en Niels Deleye over vier doelmannen. Brent zal zijn status van eerste doelman uiteraard verdedigen, maar iedereen krijgt zijn kans. Goed begonnen is half gewonnen.”

Langetermijnvisie

“Een paar jonge kerels trainen mee met de even jonge A-kern. Samen gaat het om een twintigtal kernspelers, zonder de jonge gasten. Onze situatie kun je nooit vergelijken met die van de titelkandidaten. Wij moeten het van een gezonde motivatie hebben waarbij iedereen zich in de kijker voetbalt”, vervolgt de Ardooise T1. “Bewust hielden we het bij weinig vriendenmatchen (enkel Zonnebeke, Mandel United B en Veurne, red.). De focus ligt op een langetermijnvisie, niet puur op de competitie. Precies daardoor bleven we vorig jaar tot diep in het seizoen fris en fit voetballen. De klemtoon ligt op een gerichte opbouw. We starten thuis tegen Diksmuide, een ander kaliber. Daarna volgen drie matchen waarin mogelijkheden liggen. In de Croky Cup is de tweede ronde haalbaar als we voorbij Daring Brugge raken, maar speelminuten blijven essentieel. We worden nooit Belgisch kampioen, daarom is het resultaat van ondergeschikt belang.”

T2 Peter Yde legde er voor die eerste training niet meteen de pees op. “Een paar gasten, zoals Maxim Ver Eecke, zijn nog op reis. Zestien spelers van de A-kern zijn present, aangevuld met jong talent. Best wat van jonge spelers hebben een stevige progressiemarge. Op het menu staan pas- en trapvormen. Zowel Pieter-Jan als ik zweren bij baltraining. De kennismaking met de nieuwe gezichten vormt geen probleem. De sterkhouders bleven VC trouw, in grote lijnen kennen ze mekaar”, besloot Yde.