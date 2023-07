‘Bumperen’ voor wie dit weekend op vakantie vertrekt

Het komende weekend wordt op de weg een ‘rood’ weekend, aldus automobilistenvereniging VAB. Concreet wordt het erg druk voor wie met de auto richting Duitsland, Oostenrijk, Italië of Spanje rijdt. Duitsland en Oostenrijk spannen de kroon, omdat daar ook voor het terugkomende vakantieverkeer zware files worden voorspeld.

Oorzaak? “Bijna heel Duitsland is vanaf dit weekend met vakantie”, zegt VAB-woordvoerder Mich Vergauwen. Het hoogtepunt van de files wordt vooral zaterdag verwacht, en zowat over heel Duitsland. “Want door de stijgende populariteit van vakanties naar Scandinavië moeten toeristen ook meer rekening houden met files in de buurt van Hannover, Hamburg en Flensburg.”

Voor alle duidelijkheid: komend weekend is nog geen ‘zwart’ weekend, waarbij voor monsterfiles wordt gevreesd op de belangrijkste vakantiewegen: “De zwarte weekends zijn het laatste weekend van juli, en het eerste van augustus.”

Later vertrekken

Niettemin neem je ook dit weekend beter al de nodige voorzorgen: “Voor wie naar het zuiden rijdt, is onze gouden tip om pas zondag te vertrekken, of pas zaterdag rond de middag. Tegen dat je dan aan de bekende knelpunten komt, zijn de lange files al grotendeels opgelost.”

Opgelet: voor wie via Duitsland richting Oostenrijk rijdt via de bekende Fernpass: er geldt dit weekend in deze regio een verbod voor het doorgaand verkeer om van de snelweg af te gaan, om op die manier de files te vermijden. Denk aan route-apps zoals Waze, die de files op de snelweg via lokale wegen trachten te omzeilen. “Rond Innsbruck, Kufstein en Reutte is dat tussen zaterdagochtend en zondagavond niet toegelaten.” Er worden niet meteen boetes uitgeschreven, er wordt wel fors gecontroleerd bij de afritten van de autosnelwegen. “Vorig jaar zijn bij controles meer dan 70.000 automobilisten opnieuw de snelweg opgestuurd.”

Kortom: wie files op weg naar zijn vakantiebestemming of weer naar huis wil vermijden, informeert zich het best over de meest ideale route, en het meest ideale tijdstip om in de auto te stappen. Bij velen is dat nog steeds geen ingeburgerde gewoonte: uit een bevraging van VAB blijkt dat 1 op 3 bestuurders op reis vertrekt “wanneer het hem of haar uitkomt, waarbij gewoon blindelings op het moment zelf de gps of een route-app volgen.”

