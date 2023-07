Kernkabinet uit elkaar zonder deal over fiscale hervorming

De fiscale hervorming van de federale regering is van de baan. “De premier heeft vastgesteld dat geen akkoord mogelijk is over een fiscale hervorming zonder dat deze de begroting ernstig bezwaart”, luidt het dinsdagavond op het kabinet van premier Alexander De Croo, terwijl dat een van de ijkpunten was waarbinnen een hervorming zich volgens de eerste minister moest situeren.

Ondanks het veto van MR had De Croo zijn vicepremiers om 19 uur toch samengeroepen om verder te onderhandelen over een fiscale hervorming. In grote lijnen lag hetzelfde op tafel als vorige week. Aan de ene kant is er een belastingverlaging op arbeid van zo’n 2 miljard euro waarover de partijen het principieel al eens zijn. Die verlaging komt voor het grootste deel van de afschaffing van de zogenaamde bijzondere bijdrage sociale zekerheid (BBSZ), een crisisbelasting uit de jaren negentig, maar ook door een uitbreiding van de werkbonus voor de laagste lonen.

Het probleem zit aan de andere kant van de tabel, bij de financiering van die verlagingen. Socialisten en groenen willen een hogere vermogensbelasting, maar daarbij botsen ze met de liberalen van MR. Ook had minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) oorspronkelijk een harmonisering van de btw-tarieven voorzien. Ten slotte was er ook de vraag of er ingrepen in de arbeidsmarkt kunnen komen, waardoor meer mensen aan de slag gaan en er zo automatisch meer belastinginkomsten zijn.

“Moed getoond”

Het kabinet wijst erop dat de premier de voorbije vijf weken intensief heeft overlegd met de zeven coalitiepartners van de federale regering. “De premier heeft echter vastgesteld dat geen akkoord mogelijk is over een fiscale hervorming zonder dat deze de begroting ernstig bezwaart. Het is precies de taak van de regering om na drie zware crisisjaren het budgettair tekort stap voor stap af te bouwen”, onderstreept de Zestien. “De regering heeft daartoe reeds een pad uitgezet en belangrijke inspanningen geleverd. Uit de laatste cijfers van het Monitoringscomité blijkt dat de voorgestelde begrotingsdoelstellingen voor 2023 en 2024 gehaald worden. De premier heeft steeds gesteld dat deze doelstellingen niet door de fiscale hervorming in gevaar mogen gebracht worden.”

De premier bedankt Van Peteghem bedankt voor het vele gezamenlijke werk van de voorbije weken. Het was op zijn voorstel dat de regering onderhandelde. “Niet iedereen is in staat om de eigen loopgraven te verlaten en de moed te tonen om in het belang van iedereen beslissingen te nemen. Dat moeten we vandaag besluiten”, reageert de minister.